Fachkräfte fehlen, Nachwuchs bleibt aus – und doch gibt es im Waldschwimmbad in Eisenberg plötzlich genug Bademeister. So ist das gelungen.

Der Fachkräftemangel gilt als eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Auch Eisenberg bleibt davon nicht verschont. Doch zumindest das Waldschwimmbad steuert erfolgreich dagegen an und hat deshalb vor Kurzem zwei Rettungsschwimmer aus Marokko eingestellt.

Rettungsschwimmer waren die beiden jungen Männer bereits in ihrer Heimat. Dort haben sie auch Deutsch gelernt. „Über einen Freund, der als Rettungsschwimmer in der Nähe von Eisenberg arbeitet, bekamen wir Kontakt zum Waldschwimmbad und konnten uns hier bewerben“, erzählt Elmehdi Chahlouni, der an Gründonnerstag in Deutschland ankam und bis zum 31. Oktober bleibt. Der 22-Jährige sagt: „Ich fühle mich hier sehr wohl, der Chef und das Team sind super und die Arbeit macht mir viel Spaß.“

Überstundenabbau im Winter

Mit ihm aus Marokko kam Mohamed Dami aus Marrakesch. Er hat sich zunächst über eine Vermittlungsagentur als Saisonarbeiter beworben, dann ein Online-Vorstellungsgespräch geführt und erhielt schließlich ebenfalls einen Vertrag bis Ende Oktober. „Ich möchte hier meine Fähigkeiten verbessern, Erfahrung sammeln und gerne eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe machen“, erzählt er. Die Männer leben in einer Wohnung in Eisenberg und haben von ihrem Arbeitgeber zwei Fahrräder gestellt bekommen, damit sie mobil sind.

Die Chancen dafür, eine Ausbildung zu machen, sind im Waldschwimmbad tatsächlich gut, denn dort sucht man schon seit einem Jahr einen Auszubildenden. „Wir waren schon an verschiedenen Schulen, haben Info-Tage gemacht, aber bisher hat sich niemand beworben. Die Resonanz ist gleich null“, sagt Björn Weigel, der Betriebsleiter des Waldschwimmbads.

Auch Mini-Job-Basis möglich

Die Gründe dafür, warum keine Azubis gefunden würden, seien vielfältig. „Viele wollen nicht am Wochenende arbeiten, haben völlig überzogene Gehaltsvorstellungen, es ist kein Home-Office möglich und die Work-Life-Balance kommt ihnen zu kurz“, fasst er zusammen. Der Beruf habe aber auch viele Vorteile, die anscheinend nicht gesehen würden. So sei man immer an der frischen Luft und bleibe fit. Zwar baue man im Sommer Überstunden auf, diese könnten jedoch im Winter wieder abgebaut werden. Das Gehalt werde weitergezahlt und es gebe keine Zeiten der Arbeitslosigkeit.

Klar, es gebe auch Rettungsschwimmer auf Mini-Job-Basis, sagt Weigel. Aber er wünscht sich Kontinuität und nicht ständig wechselndes Personal. Der Schwimmmeister räumt mit dem Klischee auf, dass sein Job nur aus Beckendienst besteht. Er kümmert sich auch um die Technik und die Einhaltung der Hygiene-Parameter. „Mini-Jobler können ausschließlich Beckendienst verrichten, und das ist einfach zu wenig“, resümiert Weigel. Deshalb habe man sich bereits im vergangenen Jahr Gedanken darüber gemacht, wie man qualifiziertes Personal finden könne und habe über eine Vermittlungsagentur erste Gespräche geführt, die sehr vielversprechend gewesen seien. „Da die Fluktuation groß war, hatten wir am Ende nur noch zwei Bademeister“, bedauert er.

Schwimmbad ist voll besetzt

Mit der Arbeit der marokkanischen Rettungsschwimmer seien sie alle sehr zufrieden, sagt Andreas Lill, der als Leiter der Verbandsgemeindewerke auch für das Waldschwimmbad zuständig ist. Da sie sich so gut machten, stünden die Chancen nicht schlecht, dass die beiden die dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Waldschwimmbad machen können.

In diesem Jahr habe man aus der Not eine Tugend gemacht und alle Stellen im Waldschwimmbad voll besetzt: mit zwei Facharbeiterinnen, die im Juli anfangen, zehn Aushilfen und zwei Gesellen. „Wir freuen uns auch über den neuen Pächter unseres Kiosks, der eine wechselnde Wochenkarte und Mittagstisch anbietet“, betont Weigel.

Gut zu wissen

Seit Kurzem gibt es im Waldschwimmbad von montags bis freitags wieder Schwimmkurse. Es sind nur noch wenige Plätze frei, Interessenten können sich direkt an der Schwimmbadkasse melden. An Dienstagen findet von 14 bis 17 Uhr ein Spielenachmittag mit Hindernis-Parcours statt. Am Samstag, 8. August, findet wieder das Schwimmbadfest statt.