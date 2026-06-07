Die Dorfmoderation gab die Initialzündung: Vier Frauen sorgten dafür, dass aus der Gemeindebücherei Schönau ein Medienzentrum wurde.

Die gemeindeeigene Bücherei hatte bisher einmal die Woche eine Stunde geöffnet. Joana Wenzel hat dafür gesorgt, dass die Anlaufstelle für Lesewillige, die im kommenden Jahr ihren 30. Geburtstag feiert, nicht in Vergessenheit gerät. Nun hat sich eine Arbeitsgruppe gegründet, die mit neuen Ideen und 1500 Euro Fördergeld aus dem Leader Topf der LAG Pfälzerwald Plus die Weichen gestellt hat, auf dass die Bücherei zu einem echten Treffpunkt im Dorf werden kann.

Birgitt Letztelter, Joana Wenzel, Angela Naßhan und Silke Metzke haben den gesamten Bestand an Büchern und Medien digitalisiert, aussortiert und aufgefrischt. Die Regale wurden um einen Regalboden nach oben erweitert, ein Regal fand im Flur Platz. Gleich hinter der Tür wurde ein Regal mit Neuerscheinungen bestückt: „damit die Leute nicht so lange suchen müssen, wenn sie was Aktuelles ausleihen wollen“ sagt Metzke.

Mit Couch und Kaffee

An einem Ende des Raums gibt es nun eine kleine gemütliche Couch zum Lesen oder Nintendo spielen. Auch ein großes Schachspiel steht davor und lädt zum Spielen ein. Für Kinder stehen eigene kleine Stühle zur Verfügung, um in der entsprechenden Literatur zu schmökern. Vorne beim Schreibtisch gibt es eine Getränke- und Kaffee Ecke, alles auf Spendenbasis.

Auch Möbel für draußen sind vorhanden, so dass man bei gutem Wetter das Bücherei-Schwätzchen auch im Freien abhalten kann. Ein Regal bietet die aktuellen Flyer zu Wanderrouten und der Region. Damit nicht nur Gäste, sondern auch Einheimische mehr von der Mediathek haben, werden die Öffnungszeiten von einer Stunde auf vier Tage in der Woche ausgeweitet.

Zum Repertoire gehören neben Büchern für alle Altersgruppen auch Schallplatten, DVDs und Blue Rays. Für die jüngsten Besucher wurden Tonies angeschafft. „Im besten Fall entwickelt sich das hier zu einem Treffpunkt, auch über Schönau hinaus“ sagt Angela Naßhan. Das Team der Bücherei freut sich über weitere Mitarbeiter, die beispielsweise einspringen, wenn mal jemand ausfällt.

Vorlese- und Spieleabende

Die Entwicklung der Bücherei zu einem offenen Treff ist ein erster Schritt hin zu mehr Leben im Gienanth-Haus, in dessen Erdgeschoss die Mediathek untergebracht ist. In Zukunft soll es wechselnde Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen geben. Auf dem Plan stehen Vorleseabende, Lesungen, Bilderbuchtheater oder auch Spieleabende für Groß und Klein.

Die Öffnungszeiten sind künftig Montag von 17 bis 18 Uhr, Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, Freitag von 18 bis 19 Uhr und Samstag von 8.30 bis 10 Uhr. Beim Dorffest am 26. Juni soll die Mediathek offiziell in Dienst gestellt werden. Um 19 Uhr gibt es in der Mediathek eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder. Das Dorffest startet in der Ortsmitte um 16 Uhr, für Essen und Getränke ist gesorgt. Es gibt einen Bücherflohmarkt, die Sträkler bieten ihre Waren an und die Feuerwehr sorgt für das Kinderprogramm.