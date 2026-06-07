Wiesbach will am Sportplatz einen Jugendraum errichten, um das Freizeitangebot für Jugendliche zu verbessern. Der entsprechende Bebauungsplan wurde vom Rat genehmigt.

Für das Bauleitplanverfahren hat die Ortsgemeinde im vergangenen Oktober den Aufstellungsbeschluss gefasst und das Büro Kernplan mit den Planungsleistungen beauftragt. Ein Bebauungsplan wurde den Ratsmitgliedern vor der Sitzung zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Diesem stimmte der Rat zu.

Der Jugendraum in Containerbauweise soll auf einem Grundstück der Gemeinde entstehen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren erstellt. Damit entfallen unter anderem die Umweltprüfung sowie die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Plan wird zur Einsichtnahme im Internet veröffentlicht.