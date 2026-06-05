Der Stadtfest-Stargast 2026 steht fest: Antonia aus Tirol kommt von der Almhütte auf die Zweibrücker Stadtfestbühne.

In Österreich geboren, gilt Antonia aus Tirol als Partyschlager-Queen. Die meisten ihrer Songs sind eigeninterpretierte Versionen bekannter Schlagerklassiker; darunter etwa „100 Träume weit“, „Knallrotes Gummiboot“, oder „Hey was geht ab“.

An welchem Stadtfest-Tag Antonia aus Tirol auftritt, gibt die Stadt bislang nicht bekannt. Mit Blick auf die Vorjahre wird es höchstwahrscheinlich der Sonntagabend − also der letzte Stadtfest-Tag − sein. In jüngerer Vergangenheit stand der alljährliche Stargast immer an diesem Tag auf der Bühne auf dem Alexanderplatz. Stargäste der vergangenen Jahre waren etwa der japanische Jodler Takeo Ischi, Markus Becker und Olaf der Flipper.