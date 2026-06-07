Am Sonntag lieferte sich die Polizei in der Stadt gegen 1 Uhr eine Verfolgungsfahrt mit einem roten Renault Clio mit Saarbrücker Kennzeichen. Darüber informiert die Polizei. Der Fahrer habe das Anhaltesignal des Polizeiwagens missachtet und habe flüchten wollen. So verfolgten die Beamten den Renault von der Landauer Straße über die L 471 in Richtung Contwig und über mehrere Straßen in Niederauerbach. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise und um mögliche Gefährdungen anderer zu verhindern, hätten die Polizisten die Verfolgung schließlich abgebrochen. In dem Renault hätten drei Männer gesessen. Der 26-jährige Fahrer hätte aufgrund mehrerer Vorfälle in der Vergangenheit eindeutig identifiziert werden können. Er habe keinen Führerschein. Auch seien die Nummernschilder nicht für den Renault ausgegeben gewesen. Gegen den Fahrer seien mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet worden. Zeugen der Verfolgungsfahrt und Bürger, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Insassen machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter 0631 369-15399 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de melden.