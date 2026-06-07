Am Mittwoch, 17. Juni, findet die 15. Auflage des Zweibrücker Firmenlaufs statt. Auch in diesem Jahr führt die Strecke ab 18 Uhr über fünf Kilometer auf zwei Runden durch die Allee und vorbei am Helmholtz-Gymnasium. Start und Ziel ist auf dem Schlossplatz. Dort können sich die Teilnehmer mit Getränken und Speisen stärken und bei einer After-Run-Party zur Musik des Duos Lotti & Jake feiern. Laut Frank Schmid vom Organisationsteam bei der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) gab es bereits bis Pfingsten schon 400 feste Anmeldungen. Wer sich jetzt noch anmelden möchte, hat dafür bis Mittwoch, 10. Juni, Zeit, sagt VTZ-Vorstandsmitglied Jörg Eschmann. Anmelden kann man sich direkt über die Internetseite firmenlauf-zweibruecken.de. Nachmeldungen sind laut Eschmann auch noch am Tag der Veranstaltung ab 15 Uhr direkt vor Ort möglich.