Die TSG Haßloch richtet am Samstag und Sonntag den Pfalzcup und die Landesbestenkämpfe im Einzel im Gerätturnen weiblich in den P-Stufen, den Pflichtstufen, aus. „Je nach Alter turnen die Mädchen an den Geräten bestimmte Übungen“, sagt Simone Magin, Trainerin der TSG Haßloch. An Boden und Barren sei die Reihenfolge der Übungen sogar vorgeschrieben. An beiden Tagen beginnen die Wettkämpfe um 9 Uhr in der Dreifeldsporthalle in Haßloch in der Raiffeisenstraße. Rund 250 Turnerinnen aus den verschiedenen Turngauen innerhalb des Pfälzer Turnerbundes (PTB) hätten sich dafür qualifiziert, sagt Magin. Laut PTB haben sich die sechs erstplatzierten Turnerinnen von den Gaumeisterschaften einen Startplatz nun in Haßloch gesichert.