Die Neustadter Stiftskirche ist eng mit dem Pfalz-Bayerischen Haus Wittelsbach verknüpft, verfügte Pfalzgraf Rudolf II. doch in seinem Testament, die damalige Pfarrkirche St. Ägidius im Stadtzentrum zu einer Gebets- und Gedenkstätte (Memoria) für das Haus Wittelsbach umzuwandeln. Rudolf II. wurde 1353 dort bestattet, wie auch sein Bruder Kurfürst Ruprecht I. und ihre Ehefrauen Margarete von Sizilien-Aragon und Beatrix von Berg sowie die jung verstorbene Pfalzgräfin Blanka von England. Am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, wird in der Stiftskirche anlässlich des Festes „Patrona Bavariae“ eine Wittelsbachermesse abgehalten. Während der Messe wird das Grab von Kurfürst Ruprecht I. gesegnet. Als Ehrengäste der Messe werden die Nachkommen der Pfälzer Kurfürsten, Fürst Alois Konstantin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg und seine Schwester Monika Mendez de Vigo, geborene Prinzessin zu Löwenstein, erwartet. Das Adelsgeschlecht Löwenstein-Wertheim geht zurück auf den Kurfürsten Friedrich I. (1425 bis 1476), der im 15. Jahrhundert die eigenständige Wittelsbacher Seitenlinie der zu Löwensteins begründete, und seinen Sohn Ludwig.