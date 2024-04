Was gibt es nicht alles an Reiseführern: von vermeintlichen Geheimtipps bis zu Empfehlungen, was man auf keinen Fall verpassen darf. Nun hat der Neustadter Michael Landgraf einen weiteren Reiseführer zur Pfalz verfasst. Das Werk umfasst 50 Tipps. Wer nun aber auf ein handliches Taschenbuch hofft, wird enttäuscht sein. Wer das Reisen aber eher spielerisch und von der unterhaltsamen Seite sieht, dürfe seinen Spaß haben.

Denn Landgraf hat 50 Rätsel rund um die Pfalz verfasst und lädt so zu einer Entdeckungstour von Ludwigshafen bis Zweibrücken ein. Bisher sind ähnliche Reiserätsel auch schon zum Bodensee und Schwarzwald sowie zu Nord- und Ostsee erschienen. Die Pfalz befindet sich also in einer illustren Gesellschaft.

Knifflige Geheimnisse

Landgraf hat schon mehrere Bücher über die Pfalz verfasst. Außerdem ist der 62-Jährige in Neustadt als Stadtführer tätig und engagiert sich für die SPD im Stadtrat. Der Gmeiner-Verlag habe ihn für das Pfalzrätsel-Projekt angefragt, berichtet Landgraf. Und ergänzt: „Ich war sofort dabei.“ Bei den 50 Zielen habe er auf eine bunte Mischung geachtet: „Es sind teils kuriose, überraschende und teils knifflige Geheimnisse.“ Touristen hätten so die Chance, viel über die Pfalz zu lernen. Und für Einheimische gibt es einen besonderen Anreiz: „Wer alle Rätsel gelöst hat, darf sich als wahrer Pfalzkenner bezeichnen.“ Die Lösungen samt Bildern sind jeweils mit weiteren Informationen und Tipps auf den Rückseiten der Karten angegeben. Neustadter Fragen beziehen sich übrigens auf den Gimmeldinger Mandelpfad, den Mußbacher Herrenhof, die Stiftskirche, das Hambacher Schloss und die Frage, warum Neustadt ein Elwetritsche-Hotspot ist ...

Wer am Dienstag in Neustadt unterwegs ist, kann auch auf Michael Landgraf und ein Team des SWR-Fernsehens treffen. Denn dann wir ein Beitrag für die Landesschau gedreht. Neustadt bietet sich als Drehort auch deshalb an, da sich ja gleich fünf Rätselkarten mit Landgrafs Heimatstadt befassen. Erschienen ist das Reiserätsel übrigens im Gmeiner-Verlag (ISBN/EAN: 9783839206379).