Seit 20 Jahren baut Thomas Deck auf dem Speierlinghof Spargel an. Vor sechseinhalb Wochen wurden die ersten Stangen geerntet, so früh wie nie zuvor. Die Saison verläuft bislang gut, doch der Meckenheimer Gemüsebau-Meister ist trotzdem in Sorge. Das Bild, das die Gesellschaft von der Landwirtschaft hat und die Frage, wie es mit seinem Berufsstand weitergeht, machen ihm zu schaffen.

Wenn die Sonne scheint, haben die Leute Lust auf Spargel – und dann wollen die Wochen- und Einkaufsmärkte, die Hofläden und die Gastronomie versorgt werden. Thomas Deck liefert an keine