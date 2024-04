Kreatives, Schönes, geschaffen in traditionellem Handwerk in modernem Gewand beherrscht am 13./14.4. die Szenerie am Schloss Edesheim. 50 Töpfer, Kunsthandwerker, Künstler und Musiker werden in den parkähnlichen Schlosshöfen erwartet zum 24. Töpfer- und Künstlermarkt.

Zu sehen ist das ganze Spektrum kreativen Schaffens. „Industriell gefertigtes ,Kunsthandwerk’, Handelsware und erst recht globalisiertes ,Kunsthandwerk’ aus Fernost werden hier nicht zu finden sein!“, versprechen die Veranstalter. Das Spektrum reicht von Flechtwerk über Textiles bis hin zu Schmiedearbeiten.

Gastland ist Frankreich, vertreten von Patrick Domenicone (St. Maurice les Cotes) mit eigenwilliger Keramik in Kombination mit Metall und von Marianne Succord (Vigneulles les Hatonchatel), die Stiere in Rakubrandtechnik räumliche Abbilder von Höhlenmalereien zeigt. Musikalisch verwöhnt werden die Besucher an beiden Tagen ab 12 Uhr mit sanften Melodien und zweistimmigem Gesang von Lazulis auf der Schlossbühne.

24. Töpfer- und Künstlermarkt beim Schloss Edesheim, 13./14.4., Sa 10-18, So 11-18 Uhr