Mit Musik und Wein feiert Weisenheim am Sand den Frühling: Am Wochenende, 13. und 14. April, treffen sich Gäste und Einheimische zum zweitägigen Waldspektakulum mit abendlichem Waldleuchten am Samstag. Schauplatz ist der Festplatz im Naherholungsgebiet Ludwigshain.

Das Programm beider Tage wird mit einem Frühschoppen eingeläutet – am Samstag um 12 Uhr zur Fest-Eröffnung. Nach dem Wald-Frühschoppen am Samstag spielt ab 13 Uhr Olli Roth, der in der Region wahrlich kein Unbekannter ist. Der Singer-Songwriter, Komponist und Gitarrist schöpft aus mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung, seine musikalischen Lieblingssprachen heißen Rock, Pop, Blues und Soul. Um 17 Uhr wird es dann am Samstag erst einmal „Zape Duster“, aber nur musikalisch mit Sänger und Gitarrist Michael „Gonzo“ Nowak (Rock, Pop und mehr), bevor um 20 Uhr das Waldleuchten Farbe auf den Ludwigshain bringt.

Am Sonntag beginnt der Frühschoppen bereits um 10 Uhr, das Musikprogramm um 11 Uhr – mit Achim Degen und Stefan Kahne. Ab 14 Uhr gibt es am Sonntag auch ein Programm für den Besuchernachwuchs: Ponyreiten und Kinderschminken.

Waldspektakulum, Weisenheim am Sand, Ludwigshain, 13./14. April, Sa 12-23 Uhr, Waldleuchten ab 20 Uhr; So 10-20 Uhr, Info im Internet: www.weisenheimamsand.de