Mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge erwartet der TuS Rüssingen in der Fußball-Verbandsliga an diesem Samstag (14.30 Uhr) die Viktoria Herxheim, die noch immer den zweiten Tabellenplatz im Visier hat.

Viktoria-Coach Jens Bodemer spricht nicht erst seit dem 2:2 im Hinspiel von einem Gegner, der sich über spielerische und technische Inhalte definiert. Bodemer: „Wir wollen unser Spiel so