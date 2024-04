Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Quirnheimer Technikmuseum wird’s am Sonntag ab 10 Uhr wieder tuckern und brummen: Historische Traktoren rollen herbei, und die Veranstalter werfen ihre „Stamos“ an. Was Ausflügler mit Interesse an alten Maschinen über das Event wissen sollten.

Was ist denn überhaupt ein Stationärmotor („Stamo“)?

Früher wurden Diesel-, Gas- oder Benzinmotoren an einem festen Standort platziert, um etwas anzutreiben: