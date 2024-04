Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie soll Grünstadts neues Wohnzimmer werden: Am Samstag eröffnet die Wein- und Antipasti-Lounge „Eckbar“ am Luitpoldplatz. Ihre Besitzer sind keine unbekannten Gesichter. Was sich Assia und Dries Bencherif vorgenommen haben.

Eigentlich sind Assia und Dries Bencherif mit ihrem Bistro-Café Jacko’s, das sie 2008 in der Grünstadter Fußgängerzone eröffnet haben,