Am 1. Mai ist Saison-Start für das Hüttenhopping, an dem sich zehn Walddomizile beteiligen. Vor elf Jahren hatte das Tourismusbüro Edenkoben die Idee, einen Stempelpass für Hüttenbesuche einzuführen. Mittlerweile hat sich die Zahl der teilnehmenden Hütten verdoppelt. Ziel ist es, die Pfälzer Hüttenkultur zu unterstützen, die mittlerweile sogar als Immaterielles Kulturgut der Unesco anerkannt ist.

Der Hüttenpass ist ab Mittwoch in den teilnehmenden Hütten und im Tourismusbüro Edenkoben (Poststraße 21) erhältlich. Bis zum 31. Oktober haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in jeder Hütte einen Stempel abzuholen. Der volle Pass kann in einer der Hütten abgegeben werden. Im Tausch gibt es ein Motivglas – natürlich inklusive kostenloser Wein- oder Saftschorle. Für die Kinder gibt es wieder spezielle Kinderpässe für das Mini-Hüttenhopping. Für das Einlösen der Kinderpässe werden sechs Stempel benötigt. Auch die Kinder werden mit einem Mini-Schöppel inklusive Saftschorle belohnt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, am Waldbingo teilzunehmen und Preise zu gewinnen. In diesem Jahr erhalten die Gewinner die Mitmachbücher „Mein Pfalz-Abenteuer“ von Pfalz mit Kids.

Weitere Informationen zum Ablauf und den teilnehmenden Hütten gibt es unter www.garten-eden-pfalz.de oder Telefon 06323 959222.