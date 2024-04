Der FK Pirmasens ist zumindest bis Sonntagnachmittag wieder Tabellenzweiter der Fußball-Oberliga. Durch das 3:0 (1:0) am Freitagabend gegen die Sportvereinigung Quierschied liegen die Pfälzer nun einen Punkt vor dem SV Mainz-Gonsenheim, der am Sonntag Meister Eintracht Trier erwartet.

Der FKP hatte vor 502 Zuschauern im Framas-Stadion von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz, kam aber aus dem Spiel heraus lange nicht zu Chancen. Gefährlich wurde es bei den Standards von Kevin Büchler, der überraschend als Linksverteidiger aufgeboten wurde, obwohl er eigentlich im zentralen Mittelfeld zu Hause ist. In der 23. Minute traf Marc Ehrhart nach Büchlers Freistoßflanke zum 1:0. Auch für das 2:0 (57.) sorgten die beiden: Dieses Mal köpfte Ehrhart nach Büchlers Ecke ins Netz. Der wendige Ehrhart machte nach einem gefühlvollen Pass des starken Luca Eichhorn auch das 3:0 (65.). Daniel Bohl, David Becker und Kristof Scherpf vergaben in der Folge weitere Tormöglichkeiten.