Weisenheim am Sand und Lambrecht werden schon traditionell an Ostern zum Schauplatz ungewöhnlicher Partnersuchen mit seltsamen Rufen. Was es damit auf sich hat und wann Ostereiergecksen und Eierpicken wo in den Orten zu erleben sind.

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wollten Händler in Weisenheim am Sand auf diese Weise den Absatz ihrer Eier steigern. So heißt es in der Ankündigung. Inzwischen darf das Ostereiergecksen wohl als Brauch bezeichnet werden. „Mitte der 1950er-Jahre wurde das traditionelle Spiel vom Geflügelzuchtverein organisiert, bevor es 1976 der Gesangverein Liedertafel übernahm“, erläutern die Organisatoren. Am Ostermontag, 11 Uhr , ist es wieder so weit (1. April, Weinprobierstand am Obertor). Wer mitmachen möchte, kann vor Ort nach den Langohren Ausschau halten, die gefärbte Eier verkaufen. Die Weisenheimer Spielregeln: Es wird in Paaren gespielt. Zunächst schlagen die Spieler die spitzen Seiten ihrer Eier aneinander. Dabei lautet der Ruf: „Spitz auf Spitz“. Wer nach diesem Durchgang noch ein unversehrtes Ei in der Hand hält, sucht sich einen neuen Partner. Mit dem Ruf „A… auf A…“ hält man nach jemandem Ausschau, der ebenfalls ein schon an der Spitze beschädigtes Ei hat, und schlägt nun „Rund auf Rund“. Ein an beiden Seiten beschädigtes Ei geht in den Besitz des Siegers über.

Wer früher aus den Federn kommt, darf Gast beim lustigen Eierpicken in Lambrecht werden. Am Ostermontag um 7 Uhr beginnt dort auf dem Pickplatz (Ecke Wallonen- und Karl-Marx-Straße) das Eierpicken des Verkehrsvereins und der Stadt. „Rund 3000 abgekochte und einheitlich gefärbte Eier stehen bereit und garantieren ,Waffengleichheit’“, steht auf lambrecht-pfalz.de.

„Gekämpft“ wird hier in mehreren Gruppen. Die Lambrechter Rufe lauten „Ganzes“, „Spitz“ und „A...“.