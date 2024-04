Dass das internationale Mannheimer Maimarkt-Reitturnier zum 60. Mal stattfindet, ist für seinen rührigen Macher das eine. Dass es seit 1964 sein Topniveau gehalten hat, das macht Peter Hofmann aber erst richtig stolz.

Spitzfindige werden es merken: Eigentlich stünde in diesem Jahr schon die 61. Auflage an. Aber da Corona dem Turnier 2020 einen Strich durch die Rechnung machte, wird der Geburtstag mit Verspätung gefeiert.

Wer 60 wird, darf sich einer gewissen Tradition rühmen. Aber in Warendorf, dem Sitz der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), ist längst bekannt, dass Mannheim stets „den Weg von der Tradition in die Moderne“ sucht und findet, wie es Sönke Lauterbach formuliert.

Großereignis 2026?

So konnte es fast als Geburtstagsgeschenk durchgehen, dass der FN-Generalsekretär Maimarkt-Turnierchef Hofmann Hoffnung auf ein weiteres Großereignis nach zwei Spring-Europameisterschaften und dem CHIO 2015 macht. „Wir müssen reden“, sagte Lauterbach augenzwinkernd – über 2026, wenn die Reit-WM in Aachen sein wird und der große Spring-Nationenpreis deswegen raus aus der Soers muss – und vielleicht nach Mannheim kommt.

Lokalmatador führt Equipe an

Zukunftsmusik. Das Maimarkt-Turnier (2. bis 7. Mai) beherbergt bereits zum dritten Mal in Folge den europäischen Nationenpreis, den die deutsche Equipe nun endlich gewinnen will – mit einem Lokalmatador in ihren Reihen, denn Jungstar Richard Vogel wurde einst beim Reiter-Verein Mannheim ausgebildet. In der Dressur mit drei Grand-Prix-Prüfungen will Isabell Werth ihre Zukunftshoffnung – vielleicht sogar schon für Olympia in Paris? – Wendy vorstellen.

Pfälzer Note auf dem Maimarkt: Dominique Michelle Weber und ihr Schimmel Chasseur en Blanc. Foto: KUNZ

In den Rahmenprüfungen sind gleich vier Pfälzerinnen und Pfälzer dabei: Uta Gräf (Kirchheimbolanden) und Paul Löcher (Maxdorf) in der Dressur sowie die Ludwigshafenerinnen Vanessa Steiger-Dehner und Dominique Michelle Weber in der Amateurtour des Springreitens.