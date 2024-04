Am Wochenende 13./14. April steigt in Speyer wieder die Messe „Wein am Dom“. Wer noch keine Tickets hat, muss sich sputen. Doch welcher Tag eignet sich am besten für Kurzentschlossene? Welche Weine sollte man unbedingt probieren? Und was hat es mit dem Format der „Winewalks“ auf sich? Die Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl hat ein paar Tipps für Besucher parat.

Die Frühjahrsweinmesse „Wein am Dom“ in Speyer gilt als größte ihrer Art in der Pfalz. Rund 140 Weingüter präsentieren am 13. und 14. April mehr als 800 Pfälzer Weine in der Domstadt. Hinzu kommt ein kulinarisches Rahmenprogramm mit Workshops und kostenlosen Winewalks, unter anderem mit der Pfälzischen Weinkönigin Charlotte Weihl. Auch das kostenpflichtige Seminar „Pfälzer Wein und Spargel“ gehört zum Programm, für das noch Anmeldungen möglich sind. Über die Frühjahrsweinmesse und ihre Vorzüge haben wir mit Charlotte Weihl gesprochen.

Hallo Frau Weihl, die Frühlingsweinmesse „Wein am Dom“ findet am kommenden Wochenende statt. Wie begeistern Sie Kurzentschlossene zum Kauf eines Tickets?



Wo gibt es sonst die Möglichkeit mehr als 800 Weine von rund 140 Pfälzer Winzerinnen und Winzern zu verkosten? Nur bei „Wein am Dom“!

Was zeichnet die Veranstaltung in Ihren Augen sonst noch aus?



Jahr für Jahr zieht die Frühlingsweinmesse Menschen aus der gesamten Pfalz, aber auch aus dem Umland in die Domstadt. Dieses Jahr ist der Messe-Samstag schon längst wieder restlos ausverkauft. Trotzdem gibt es für Kurzentschlossene noch tolle Möglichkeiten.

Welche Möglichkeiten wären das?



Es gibt noch wenige Zwei-Tages-Tickets und Restkarten für den Messe-Sonntag. Gerade sonntags kann ich einen Besuch sehr empfehlen. Dann haben die Winzer etwas mehr Zeit und Luft, können sich noch intensiver um die Gäste kümmern. Zudem präsentieren sich die Locations etwas luftiger, und man kann auch sehr gut in größeren Runden die Messe besuchen.

Stilvolles Ambiente: der Alte Stadtsaal von Speyer. | Foto: Kai Mehn/frei

Das klingt spannend. Und wo treffen wir am Messe-Wochenende die Pfälzischen Weinhoheiten?



Das #teampfalz bietet an beiden Tagen Winewalks zu verschiedenen Themen. Jeweils um 13.30 Uhr und 16 Uhr treffen wir Interessierte am Einlasszelt und führen die Gäste über die Messe, zeigen besondere Weine.

Welche Weine sollte man auf der Messe unbedingt verkosten?



Herausheben kann man sicherlich die Gewinnerweine des Wettbewerbs „Best of Wein am Dom“. Eine unabhängige Jury hat im Vorfeld in einer Blindverkostung in acht Kategorien die besten Weine der Messe ausgewählt. Diese sind im Messe-Katalog on- und offline besonders gekennzeichnet.

Das alles klingt nach viel Arbeit im Vorfeld, wie viel Zeit nimmt die Planung des Events in Anspruch?



Die Frühlingsweinmesse ist ein zentrales Event im Kalender der Veranstalter von Pfalzwein e.V. und der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Seit vielen Wochen, teilweise sogar schon Monaten, wird an der Umsetzung gearbeitet. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurden auch wieder einige Punkte optimiert, etwa die Möglichkeit zum Gläsertausch in allen Locations, Garderoben und geänderte Kategorien im Wettbewerb. Die Gäste können sich freuen, und wir Weinhoheiten freuen uns ebenso auf ein spannendes Wein-Wochenende in Speyer.

„Wein am Dom“ – Sa 13.4., 12-18 Uhr, So 14.4., 12-18 Uhr, Speyer, zentraler Einlass an der Pilgerstatue, Maximilianstraße 97-99; es gibt vor Ort keine Tageskasse. Tickets und Infos: www.wein-am-dom.de, außerdem über reservix.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen