Eine Zweibrücker Schule musste auf Geheiß der Schulaufsicht einen Elternbrief von ihrer Internetseite nehmen: Der Schulleiter habe im OB-Wahlkampf zu sehr Partei ergriffen.

Das Immobilienprojekt am Höfle-Eck in Pirmasens schreitet voran. Nach dem Café und Mini-Supermarkt von Wasgau ist nun die AOK umgezogen. Für Verwirrung sorgte ein Verkaufsinserat.

Seit Oktober müssen Zweibrücker Fahrschüler, die ihre theoretische Prüfung ablegen wollen, zum Tüv nach Pirmasens. Das sei nicht optimal, sagen viele. Und die Standortsuche gestaltet sich schwierig.

Wird die Logistik der Brauerei Park & Bellheimer, oder Teile davon, ausgegliedert oder nicht? Unternehmensleitung und Belegschaft sprechen derzeit darüber.

Ein Immobilienunternehmer hat nach der Übernahme des Helmitin-Geländes Expansionsgelüste in der Südwestpfalz. Neustes Projekt: die frühere Salamanderfabrik in Vinningen.

In der ehemaligen Post in Zweibrücken entsteht ein Amazon-Personalbüro. In ein paar Wochen sollen Job-Ausschreibungen starten. Beim Logistikzentrum am Steitzhof läuft alles nach Plan.

In Bottenbach wagt man einen besonderen Sprung ins digitale Zeitalter: ein analoger Wanderweg mit digitalem Zusatzprogramm. Am Sonntag wird der Weg eröffnet.

Braucht der FK Pirmasens bald einen Nachhaltigkeitsmanager? Er hat sich gerade als einer von drei Vereinen der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar um eine Lizenz für die Regionalliga 2026/27 beworben.

Der Männergesangverein 1876 Rieschweiler wird 150. Gefeiert wird am Samstag mit Bilderausstellung und Freundschaftssingen. Im Herbst werden besondere Gäste erwartet.

Die Kosten für die Betreuung der Grundschüler in Lemberg steigen, in einem Fall sogar um mehr als das Dreifache. Das sind die Gründe.

Das Votum aus Wallhalben ist eindeutig: Die Gemeinde möchte, dass Kita und Grundschule in Wallhalben künftig unter einem Dach zu finden sind. Eine unendliche Geschichte findet ein Ende.

Das protestantische Gemeindehaus in Dahn gibt es seit 20 Jahren. Es beherbergt nicht nur das Pfarrbüro, sondern ist auch Treffpunkt für alle Generationen der Gemeinde.

Der Brunnen auf dem Zweibrücker Hallplatz wird umbenannt. Er trägt bald den Namen seines jüdischen Stifters Fritz Gugenheim. Jetzt steht der Termin für die Umbenennung fest.