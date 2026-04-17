Der Brunnen auf dem Zweibrücker Hallplatz wird umbenannt. Er trägt bald den Namen seines jüdischen Stifters Fritz Gugenheim. Jetzt steht der Termin für die Umbenennung fest.

Der Brunnen aus dem Jahr 1914 heißt König-Ludwig-Brunnen, auch wenn er für die Zweibrücker einfach nur der Brunnen auf dem Hallplatz ist. Vor einem Jahr hat der Stadtrat beschlossen, dass er künftig den Namen seines Stifters Fritz Gugenheim tragen soll. Gugenheim war ein jüdischer Kaufmann, der in Zweibrücken in einfachen Verhältnissen aufwuchs, in Berlin zu Wohlstand kam und später von den Nazis enteignet wurde. Die Stadt will den Stifter des Brunnens wieder ins Bewusstsein der Zweibrücker rücken und dafür auch eine Gedenktafel in der Nähe des Brunnes aufstellen. In der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag gab Kulturdezernentin Christina Rauch bekannt, dass nun auch der Termin für die Einweihungsfeier feststeht: der 14. Juni. Daran werden auch Nachkommen des Stifters teilnehmen, die in Großbritannien leben.