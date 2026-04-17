In der ehemaligen Post entsteht ein Amazon-Personalbüro. In ein paar Wochen sollen Job-Ausschreibungen starten. Beim Logistikzentrum am Steitzhof läuft alles nach Plan.

Anderthalb Jahre standen sie leer: Die Räume der Deutschen Post in der Rosengartenstraße 1 bis 3. Der Konzern hat seine Filiale dort im Oktober 2024 geschlossen. Aktuell sind Handwerker in dem Leerstand fleißig zugange. Erst werden die Wände gestrichen, dann kommt neuer Boden rein, sagen sie. Der Grund: Amazon wird dort ein Personalbüro öffnen. Das bestätigt Amazon-Sprecherin Kathrin Amthor auf Nachfrage.

Das geplante Personalbüro hängt damit zusammen, dass Amazon derzeit seine Halle auf dem Steitzhof zwischen Zweibrücken und Contwig umbaut. Auf 50.000 Quadratmetern Arbeitsfläche – etwa die Größe von sieben Fußballfeldern – baut das Unternehmen ein „Robotics-Logistikzentrum“, in dem im ersten Betriebsjahr bis zu 1000 Beschäftigte tätig werden sollen.

Stellenausschreibungen in ein paar Wochen

Was das mit den Räumen an der Fußgängerzone zu tun hat: „Die Vorbereitungen für einen erfolgreichen Start unseres Standorts in Zweibrücken laufen auf Hochtouren. Dazu gehört auch die Personalplanung. Wir wollen in einigen Wochen mit den Ausschreibungen für Versandmitarbeitende starten. Hierfür werden wir unter anderem ein eigenes Personalbüro in der Rosengartenstraße 1-3 in Zweibrücken einrichten“, erklärt die Amazon-Sprecherin, warum Amazon die ehemalige Postfiliale angemietet hat. Die Frage, wann genau das Personalbüro öffnet, ließ Amthor unbeantwortet.

In dem Personalbüro sollen Amazon-Mitarbeiter aus dem Recruiting-Team (zu Deutsch: Personalbeschaffung) zur Verfügung stehen, um über die Jobs im Logistikzentrum zu informieren, Fragen zu beantworten und Bewerbungs- und Einstellungsgespräche zu führen. Auch an anderen Standorten habe Amazon wir bereits eigene Personalbüros für die Einstellung von Mitarbeitern genutzt und damit gute Erfahrungen gemacht, ergänzt Amthor und nennt als Beispiel den Standort in Erfurt, der im Mai 2024 eröffnet wurde. Das Personalbüro helfe dem Konzern, umfassend über die Arbeit bei Amazon – einschließlich Löhne und Zusatzleistungen – zu informieren und passende Kandidaten zu finden. Zusätzlich arbeite Amazon mit der Agentur für Arbeit eng zusammen, um Personal zu finden.

In der Logistik-Halle auf dem Steitzhof sollen 1000 Arbeitsplätze entstehen. Archivfoto: Thomas Büffel

Laut Amthor hat Amazon alle Räume der ehemaligen Postfiliale im Erdgeschoss der Rosengartenstraße 1 bis 3 – rund 400 Quadratmeter – für zwei Jahre gemietet. „Wir prüfen zu gegebenem Zeitpunkt eine Verlängerung. Wir wollen den Standort Zweibrücken langfristig aufbauen und dies ist ein weiterer, wichtiger Schritt dafür“, ergänzt die Konzernsprecherin.

Logistikzentrum: Arbeiten im Zeitplan

Die Halle des Versandriesen im Gewerbegebiet am Steitzhof wird aktuell noch umgebaut, weil dort künftig 3600 Transport-Roboter etwa 80.000 mobile Regale bewegen sollen. Das 340 Meter lange und 150 Meter breite Gebäude wurde eigens für den Konzern gebaut. Doch Amazon nutzte die Halle in der Nähe des Fashion Outlet ab Oktober 2024 lediglich für ein paar Monate, um das Weihnachtsgeschäft abzuwickeln. Die umgebaute Halle soll nach Firmenangaben nun einer der modernsten Standorte Amazons in Europa werden.

„Wir kommen sehr gut voran. Die baulichen Änderungen laufen nach Plan, so dass wir in Kürze mit den ersten technischen Einbauten in einem Teil des Gebäudes beginnen können. Der Fokus liegt hier zunächst auf den Einbau der Förderanlage, für die wir zuerst die Träger einbauen werden, damit in einem späteren Schritt die Fördertechnik an sich eingebaut werden kann“, informiert Amthor. Auch die Einstellungsgespräche für Fach- und Führungskräfte liefen nach Plan und Amazon habe schon erste Jobangebote gemacht.