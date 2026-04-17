Die Kosten für die Betreuung der Grundschüler in Lemberg steigen, in einem Fall sogar um mehr als das Dreifache. Das sind die Gründe.

Eigentlich ist die Grundschule Lemberg eine Ganztagsschule. Kinder, die für die Ganztagsschule angemeldet sind, werden von Montag bis Donnerstag bis 15.30 Uhr kostenlos betreut. Für dieses Angebot gilt die Schulpflicht. Wer fehlt, muss entschuldigt werden. Das passt nicht allen Eltern, deshalb wünschten sie sich ein freiwilliges Betreuungsangebot, dessen Kosten sie aber selbst tragen müssen. Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land als Schulträgerin beteiligt sich lediglich an den Kosten für die Betreuung am Freitagnachmittag, an dem es keinen Ganztagsschulbetrieb gibt.

Die Anzahl der Kinder, die für das freiwillige Betreuungsangebot angemeldet wurden, ist rückläufig, wie Bürgermeister Klaus Weber in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Pirmasens-Land informierte. Sind es in diesem Jahr noch 36 Kinder, die in den drei verschiedenen Zeitfenstern betreut werden, wurden für das kommende Schuljahr noch 29 angemeldet. Auch die Betreuung am Freitag wird weniger nachgefragt: statt 64 Kinder in diesem Schuljahr werden 2026/27 noch 45 Kinder betreut. Allerdings sind das noch nicht die endgültigen Zahlen, die verbindliche Anmeldung erfolgt erst noch.

Weniger Schüler, höhere Personalkosten

Auf der einen Seite sinkt die Anzahl der zu betreuenden Schüler. Wegen der Erhöhung des Mindestlohns steigen auf der anderen Seite die Personalkosten von 20 auf 21 Euro je Stunde. Beides zusammen führt zu einer Erhöhung der Elternbeiträge um rund 28 Prozent. Für die einstündige Betreuung von montags bis donnerstags müssen Eltern ab dem kommenden Schuljahr je Kind und Monat 23 Euro (zuvor: 17,86 Euro), für die eineinhalbstündige 34,51 Euro (26,79) und für die zweieinhalbstündige 57,51 Euro (44,64) bezahlen.

Für die dreistündige Betreuung am Freitagnachmittag gilt eine andere Regelung. Hier beteiligt sich die Verbandsgemeinde und übernimmt ein Fünftel der Kosten, weil es an diesem Tag kein Ganztagsangebot gibt. Der Elternbeitrag beläuft sich wegen der gesunkenen Anzahl betreuter Kinder künftig auf 5,61 Euro je Monat (bislang: 1,71), das entspricht einer Steigerung von 328 Prozent.