Seit Oktober müssen Zweibrücker Fahrschüler, die ihre theoretische Prüfung ablegen wollen, zum Tüv nach Pirmasens. Das sei nicht optimal, sagen viele.

Lange Jahre fanden die theoretischen Fahrprüfungen für Fahrschüler der Rosenstadt in der Zweibrücker Luitpoldstraße statt. Doch die dortigen Räumlichkeiten entsprechen laut Tüv nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Gesellschaft nannte in diesem Zusammenhang unter anderem die Aspekte Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. In der Fahrerlaubnis-Verordnung seien diese Anforderungen genau aufgelistet.

Für die Zweibrücker Prüflinge bedeutet ein Prüfungsort in Pirmasens erheblich mehr Aufwand – sowohl organisatorisch als auch finanziell –, gerade jetzt bei den hohen Benzinpreisen. Die RHEINPFALZ hat nachgehakt, ob man inzwischen einen geeigneten Standort in Zweibrücken gefunden hat. Laut Zweibrücker Stadtverwaltung bestehe weiterhin der Kontakt zu den zuständigen Ansprechpartnern beim Tüv, wie Stadtsprecher Jens John auf Anfrage mitteilte. Erste vielversprechende Optionen hätten sich bislang jedoch nicht realisieren lassen. John: „Zu unternehmerischen Entscheidungsprozessen können wir grundsätzlich keine weiteren Details kommunizieren. Die Wirtschaftsförderung der Stadt unterstützt jedoch kontinuierlich und engagiert die Suche nach geeigneten Flächen und steht hierzu im engen Austausch mit allen Beteiligten.“ Der Kontakt zu den zuständigen Ansprechpartnern beim TÜV bestehe weiterhin, sagt John.

Nur ein Klo: Fahrschul-Gebäude nicht geeignet

„Wir wären natürlich auch glücklich darüber, wenn der Prüfungsort wieder hier in Zweibrücken wäre, aber wir arrangieren uns mit der aktuellen Situation“, sagt Fahrlehrer Markus Glutting von der Fahrschule Hahn. Ein Objekt, das möglicherweise in Frage gekommen wäre, sei das bis vor Kurzem noch von seiner Fahrschule genutzte Gebäude in der Ritterstraße, wie Glutting mitteilte. Gescheitert sei die Nutzung des Gebäudes unter anderem deswegen, weil es dort nur eine Toilette gebe. Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass der Tüv etwas miete, das nur alle 14 Tage einmal genutzt wird – nämlich für Prüfungen. Eine Kombination aus Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr plus ein Raum für die Abnahme für Prüfungen – so wie in Pirmasens – wären unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt günstiger.

„In Zweibrücken haben wir uns schon mehrere Immobilien angeschaut, unter denen leider nichts Passendes dabei war“, versicherte Sebastian Wojtaschek, Leiter Disposition beim TÜV Rheinland. „Aufgrund der vielen Auflagen gestaltet sich das schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Unsere Zielsetzung ist es auf jeden Fall, die theoretische Prüfung wieder in Zweibrücken stattfinden zu lassen.“ Gegenwärtig sei man mit zwei potenziellen Vermietern im Austausch. Die fehlende Zweittoilette im ehemals genutzten Gebäude der Fahrschule Hahn sei nur einer von mehreren Gründen gewesen, weshalb dieses Gebäude nicht in Frage gekommen sei. Etwaige Umbauten müssten sich in einem gewissen finanziellen Rahmen bewegen. Ideal und kostensparend für den Tüv wäre es, wenn seine Kfz-Prüfstelle und der Raum für die theoretischen Fahrprüfungen unter einem Dach wären, ließ auch Wojtaschek durchblicken.

Fahrlehrer: Funkstille seitens des Tüv

Auch der Zweibrücker Fahrlehrer Ralf Effinowicz war nach eigenen Angaben das vergangene halbe Jahr in dieser Sache nicht untätig gewesen. Auf drei Vorschläge, die er dem TÜV zukommen ließ, sei nur eine einzige Rückmeldung erfolgt. Danach habe Funkstille geherrscht. Das habe bei ihm den Eindruck hinterlassen, dass die Verantwortlichen beim Tüv nicht mit dem notwendigen Elan bei der Standortsuche ans Werk gehen. „Vor diesem Hintergrund haben wir darauf verzichtet, unsere Suche nach weiteren Objekten fortzusetzen“, sagt Effinowicz.

Petra Auer, Büroangestellte der Fahrschule Opp, wäre auch froh darüber, wenn die Fahrschüler ihre theoretischen Prüfungen wieder in Zweibrücken ablegen könnten. Das Problem für die noch nicht mobilen Fahrschüler bestehe darin, dass sie zur Prüfung schon oft um 8 Uhr in Pirmasens sein müssen. „Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass der Tüv was findet, denn es gibt ja hier in Zweibrücken doch viele Leerstände“, sagt Auer. Auch sie habe sich diesbezüglich Gedanken gemacht und die Räumlichkeiten der ehemaligen Fahrschule Roth in Erwägung gezogen. Ob diese letztendlich genutzt werden könnten, entziehe sich ihrer Kenntnis.

Schriftlich nahm Fahrlehrer Alexander Marztlin von Fahrschule KVI-Zweibrücken Stellung: „Uns ist die Sachlage natürlich bekannt. Die Fahrschüler nehmen es so hin, wie wir es als Fahrschule auch hinnehmen müssen. Leider bleibt uns da auch keine andere Wahl. Das Monopol hat nun mal der Tüv, und wir müssen uns dementsprechend fügen.“