Der Männergesangverein 1876 Rieschweiler wird 150. Gefeiert wird am Samstag mit Bilderausstellung und Freundschaftssingen. Im Herbst werden besondere Gäste erwartet.

Das Jubiläumsjahr eröffnet hat der MGV Rieschweiler bereits im Januar. Seit vielen Jahren zählt der Verein mit seinen Liedbeiträgen zu den Eckpfeilern im Programm des Neujahrsempfangs der Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach. Der Verein stand gleich mit beiden Chören auf dem Ablaufplan der Veranstaltung: nicht nur der Männerchor, auch die Chorfreunde, der zweite Chor des Vereins, waren zu hören.

Ein Foto vom Jubiläumskonzert zum 140-jährigen Bestehen im Jahr 2016. Repro: MGV/oho

Dass das Jahr 2026 für den Verein etwas Besonderes darstellen muss, war unmittelbar vor dem Beginn des Neujahrsempfangs zu sehen. Im Aufgang, auf der Treppe zur Pfaffenberghalle, wo der Empfang stattfand, versammelten sich die Sängerinnen und Sänger beider Chöre zu einem Gruppenfoto. Der aus Maßweiler stammende Fotograf Volkhard Gabriel schoss die Fotos.

Ein Gruppenbild zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 1976. Repro: MGV/oho

Ebendort, in der Pfaffenberghalle, wird am Samstag der 150. Geburtstag des Vereins gefeiert. Das Gründungsjahr 1876 führt der MGV gar im Vereinsnamen. Zur Feier hat sich der Verein sieben befreundete Chöre eingeladen. Selbstverständlich werden die beiden Chöre des Jubiläumsvereins auch zu hören sein, berichtet Karl-Heinz Schaaf im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Schaaf singt seit mehr als 40 Jahren im Chor, seit 1998 ist er auch Vorsitzender. Ein Leben ohne Gesang sei für ihn schwer vorstellbar, erzählt er: „Wenn ich in die Probe gehe, dann geht es mir gut, man vergisst die Müdigkeit, es entspannt mich.“ Außerdem schätze er die Kameradschaft im Chor bei den gemeinsamen Proben, die auch als Informationsbörse dienten. „Man erfährt immer mal was Neues.“

Seit vielen Jahren zählt der MGV zu den Eckpfeilern im Programm des Neujahrsempfangs von Rieschweiler-Mühlbach. Foto: Volkhard GAbriel

Gegründet wurde der Verein, wie im Namen bereits festgelegt, im Jahr 1876 „von 22 sangesfreudigen Männern auf Initiative des damaligen Lehrers Valentin Groß“, ist in der 1993 erschienenen Ortschronik „700 Jahre Rieschweiler-Mühlbach“ nachzulesen. Chorgründer Groß war, bis zu seinem Tod 1893, der Leiter des Chores. Die Vereinstätigkeit ruhte – wie bei vielen anderen Vereinen auch – während des Zweiten Weltkriegs. 1950, am 11. Februar, erfolgte laut Chronik „die Neugründung des MGV“, zu der sich „insgesamt 33 sangesfreudige Männer“ zusammenfanden.

Auch die Chorfreunde, der zweite Chor des Vereins, war en beim Neujahrsempfang zu hören. Foto: Volkhard GAbriel

Heute hat der Verein knapp 100 Mitglieder, der Männerchor umfasst rund 20 Stimmen, die Proben der Chorfreunde besuchen laut Vorstand Schaaf 35 bis 40 Sängerinnen und Sänger. Geprobt wird immer donnerstags im Sportheim der SG Rieschweiler, um 19 Uhr treffen sich die Chorfreunde, um 20 Uhr trifft sich der Männerchor. Leiter der beiden Chöre ist Rüdiger Gräbel. Seit 2018 gibt es die Chorfreunde, ein gemischter Chor unterm Dach des MGV, der, wie Schaaf berichtet, auch zur Verjüngung der Vereinsstruktur beigetragen habe.

Der Aufruf zur Gründung eines Projektchores im Jahr 2018 , dem Geburtsjahr der Chorfreunde. Repro: MGV/oho

Für den Liederabend hat sich der MGV auch eine besondere Eröffnung ausgedacht. Schriftführer Winfried Gerlinger und Sänger Günther Scherer haben Hunderte von alten (und auch neuen) Fotos gesichtet und rund 200 für eine Fotoausstellung ausgewählt. Diese wird um 18 Uhr eröffnet, so dass für die Gäste genügend Zeit bleibe, vor dem Konzertbeginn um 19 Uhr die alten Aufnahmen anzuschauen, sagt Gerlinger. Die Fotos entstammen den privaten Archiven von Vereinsmitgliedern, aber auch aus dem Fundus des örtlichen Heimatvereins, in dem viele Fotos aus dem Vereinsleben gesammelt, digitalisiert und archiviert sind. Eines der ältesten Fotos sei bei der 50-Jahr-Feier des Vereins, 1926 entstanden, berichtet Gerlinger.

Der Partnerchor Harmonie Gera aus Thüringen besuchte 1991 das 18. Pfälzische Chorfest in Pirmasens. Das war der Beginn der Partnerschaft. Das Foto zeigt die Vertreter aus Gera mit dem damaligen Rieschweiler Chorleiter Jürgen Leineweber (links) und dem damaligen Vorsitzenden Günther Scherer (Dritter von links). Repro: MGV/oho

Für den 12. September ist eine weitere, große Veranstaltung geplant: ein Jubiläumskonzert, natürlich in der Pfaffenberghalle. Dazu werden auch Gäste aus Thüringen erwartet, berichtet Gerlinger. Zum Chor Harmonie Gera bestehe seit 1991 eine Freundschaft, Anlass war damals das Pfälzische Sängerfest. „Leider, leider kommen unsere Freunde nicht in Chorstärke, aber wir erwarten eine Abordnung“, sagt Gerlinger. Seit mehr als 30 Jahren besuchten sich die beiden Vereine gegenseitig und waren über die Jahre bei vielen Feiern in Ost und West nicht nur Gäste, sondern auch Teil der Festprogramme mit Liedbeiträgen.

Der Chor beim 125-jährigen Bestehen im Jahr 2001. Repro: MGV/oho

Info

Am Samstag, 18. April, veranstaltet der MGV Rieschweiler einen Liederabend zum Jubiläum in der Pfaffenberghalle im Ortsteil Rieschweiler. Mit dabei sind die Chöre des MGV Burgalben, der Gesangvereine Falkenbusch und Fehrbach und der Frauenchor Herschberg sowie Chöre des MGV Schmalenberg der CG Windsberg und des MGV Peppenkum. Los geht es um 18 Uhr mit einer Bilderausstellung von alten Aufnahmen aus der Geschichte des 150 Jahre alten Vereins, ab 19 Uhr wird gesungen. Außerdem werden an dem Abend vier verdiente Sänger für langjähriges Engagement im Verein geehrt.

