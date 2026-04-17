Das protestantische Gemeindehaus gibt es seit 20 Jahren. Es beherbergt nicht nur das Pfarrbüro, sondern ist auch Treffpunkt für alle Generationen der Gemeinde.

Seit einigen Jahren feiern die Gemeindemitglieder in den kalten Monaten, von Januar bis März, die Gottesdienste im Gemeindehaus. Zu der Kirchengemeinde, die von Pfarrer Victor Damerow geleitet wird, gehören auch die Orte Busenberg, Erfweiler, Hinterweidenthal und Schindhard. Das Gemeindehaus verfügt dank der Unterstützung eines Fördervereins über einen Wickeltisch, Bodenmatten und Spielgeräte; diese werden überwiegend von der Krabbelgruppe genutzt. Marion Baudis ist Vorsitzende des Fördervereins. Im Gemeindehaus befinden sich auch ein Jugendraum und ein Altar. Die Räume werden für verschiedene Zwecke generationenübergreifend genutzt: für Bibelkreise, eine Patchworkgruppe oder für ökumenische Veranstaltungen. Auch kreative Angebote finden dort statt. Beispielsweise erstellten Konfirmandinnen und Konfirmanden unter Anleitung der Künstlerin Ingrid Wolff Collagen zum Thema Schöpfung.

Das Gemeindehaus wird außerdem regelmäßig von Externen für Veranstaltungen genutzt, beispielsweise vom Sozialverband Deutschland, von einer Frauenselbsthilfegruppe oder für Baby-Eltern-Kurse. Außerdem finden dort Feiern nach Taufen und Konfirmationen sowie Kaffeetafeln nach Beerdigungen statt. Das Haus ist barrierefrei.

Wie das Gemeindehaus einst entstand

Bereits im Jahr 1973 unter Pfarrdiakon Karl Lehr entstand die Idee, ein Gemeindehaus zu errichten. Wegen des finanziellen Risikos wurde diese jedoch schnell wieder verworfen. In den Jahren 2004/2005 entschied das damalige Presbyterium gemeinsam mit Pfarrerin Traude Prün nach vielen Beratungen, ein Pfarrzentrum zu errichten. Denn bis dato hatte die Gemeinde nur das Pfarrhaus. Der Platz für Veranstaltungen war begrenzt.

Am 25. Oktober 2005 wurde der Neubau kirchenaufsichtlich genehmigt. Die Planung und Bauleitung oblag Andreas Link vom Planungsbüro Hoppe aus Pirmasens-Erlenbrunn. Am 14. November starteten die Bauarbeiten. Die Grundsteinlegung erfolgte am 7. Mai 2006. Rund 40 freiwillige Helfer aus der Gemeinde unterstützten auf unterschiedliche Art und Weise den Bau.

Wie der Bau finanziert wurde

Um die Mitfinanzierung des Neubaus und seine spätere Unterhaltung besser zu gewährleisten, wurde bereits 2003 der Förderverein der Protestantischen Kirchengemeinde Dahn gegründet. Damaliger Vorsitzender war Achim Baudis, der den Neubau auf allen Ebenen vorantrieb. Noch heute ist Baudis im Förderverein engagiert, zudem ist er stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums.

In die Finanzierung des Neubaus flossen damals beispielsweise Eigenmittel der Kirchengemeinde, Mittel aus dem Kirchenbezirk und der Landeskirche sowie Zuschüsse von Kreis, Stadt und dem Gustav-Adolf-Werk der Pfalz. Auch ein zinsfreies Privatdarlehen half bei der Finanzierung.

Am 10. Dezember 2006 wurde das Haus seiner Bestimmung übergeben. Seit 2018 befindet sich auch das Pfarrbüro im Gemeindehaus. Das Gemeindehaus entstand neben dem damaligen Pfarrhaus. Dieses gehört heute der Felsenland-Klinik.

Info

Die protestantische Kirchengemeinde feiert das 20-jährige Bestehen des Gemeindehauses am Sonntag, 19. April, ab 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Ab 12 Uhr gibt es ein Gemeindefest im Gemeindehaus Dahn, Hauensteiner Straße 2a. Die Unterstufenband des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums und der Projektchor „Family Sounds“ des Gesangvereins Busenberg beteiligen sich musikalisch.