Das Immobilienprojekt am Höfle-Eck schreitet voran. Nach dem Café und Mini-Supermarkt von Wasgau ist nun die AOK umgezogen. Für Verwirrung sorgte ein Verkaufsinserat.

Handwerker sind auf dem Gelände am Höfle-Eck in Pirmasens noch immer zu sehen. Sie sind gerade mit dem Innenausbau der AOK-Räume beschäftigt – die Krankenkasse bezieht das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss. Seit dem 20. Februar werden die Kunden schon im neuen Kundencenter begrüßt, bestätigt Jan Rößler, Pressesprecher der AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland. Er schwärmt von „modernen und freundlich gestalteten Flächen“, die „optimale Bedingungen“ für die Beratung sowie „eine angenehme Arbeitsatmosphäre für das gesamte Team“ böten.

Die Verwaltung zieht noch im April nach. Laut Rößler will die AOK weiterhin mit einem Kundencenter in Pirmasens vertreten sein, um den Service sicherzustellen. Alle Mitarbeiter des Pirmasenser Standorts blieben weiterhin dort tätig. Auch werde die Verbindung aus Verwaltung und Kundencenter fortgesetzt. Ziel ist, ein modernes und barrierefreies Kundencenter anzubieten. Bei der Barrierefreiheit hatte das alte und inzwischen geräumte Kundencenter in der Bahnhofstraße ein Manko: Dort mussten einige Treppenstufen in die Kundencenter-Halle überwunden werden. Rößler kündigt eine große Einweihungsfeier der neuen Räume für Mitte Mai an.

Projekt wird an Betreiber verkauft

Im Höfle-Eck sind jetzt nur noch Flächen im zweiten Obergeschoss sowie eine Ladenfläche mit 140 Quadratmetern im Erdgeschoss unvermietet, teilt Architekt Christoph Arnold mit. Zu der Verkaufsannonce des Objekts sagt Arnold, dass schon vor dem Baubeginn das ganze Projekt auf dem Immobilienmarkt angeboten worden sei. Die SH Projektentwicklung sei nur Entwickler und kein Betreiber einer Immobilie. Es sei üblich, dass eine Entwicklungsgesellschaft die Projekte realisiere und an einen Betreiber verkaufe.

Ein Immobilienmakler bietet momentan das Gebäudeensemble für 8,6 Millionen Euro zum Kauf an. Laut der Verkaufsannonce hat die AOK einen Mietvertrag über fünf Jahre, Wasgau für das Café einen Vertrag über zehn Jahre und für den 24-Stunden-Einkaufsmarkt für vier Jahre abgeschlossen. Alle Verträge haben Optionen für Verlängerungen.