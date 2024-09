Bei der Kommunalwahl hat die Wählergruppe Danneck aus dem Stand beeindruckende Ergebnisse erzielt – auf Kreis- vor allem aber auf Verbandsgemeindeebene, auf der zunächst ihr Fokus lag. Nun will sich die Wählergruppe für die Zukunft aufstellen und einen Verein gründen. Der neue Name wird noch gesucht.

Neben der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan auch auf Kreisebene anzutreten, sei zunächst gar nicht der Plan gewesen, erzählt Thomas Danneck, Initiator der gleichnamigen Wählergruppe, im RHEINPFALZ-Gespräch. Die Bereitschaft in den eigenen Reihen, in der Kreispolitik mitzumischen und letztlich eben auch die Unzufriedenheit über die Finanzpolitik des Landes, die ihn überhaupt erst zum Austritt aus der SPD und der Gründung einer Wählergruppe bewogen hat, waren Faktoren, auch auf Kreisebene anzutreten. Schließlich lasse sich bei diesem Thema in der Kreispolitik eher etwas bewegen.

Die neue Wählergruppe kam gut an: Fünf Sitze ergatterte sie im neuen Kreistag, zehn im VG-Rat Kusel-Altenglan, wo der Neuling auf Anhieb gar stärkste Kraft im neuen Parlament wurde. „Wir sind mehr als wir ursprünglich vorhatten“, sagt Danneck mit Blick auf beide Ebenen, in denen die Wählergruppe Danneck (WGD) nun mitmischt. Der große Zuspruch zeige letztlich, dass viele Wähler nicht damit einverstanden seien, was die etablierten Parteien auf den Weg gebracht haben. „Die Wähler bauen auf uns“, sagt der Rammelsbacher Ortsbürgermeister. Um diesem Anspruch gerecht zu werden und die Wählergruppe zukunftsorientiert aufzustellen, „brauchen wir eine Organisation, eine Struktur, die ausgearbeitet werden muss“, erklärt er und ergänzt: „Und die haben wir jetzt.“