Die FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale Südpfalz will als Reaktion auf das schlechte Abschneiden bei der Kommunalwahl den liberalen Markenkern der FDP auch in der Kommunalpolitik „wieder stärker formulieren“. Der Kreisvorsitzender Christian Schwab und der Stellvertretende Vorsitzende für Programmatik, Phillipp Bruch, wollen „nicht alles den alten Damen und Herren überlassen, sondern uns aktiv einbringen“. Nach Überzeugung der Jungen Liberalen stößt die „bevormundende Anti-Auto Verkehrspolitik“ der Grünen auf starke Ablehnung der Landauer. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) setze diesen Kurs der „Transformation“ fort. Hartmann empfehlen sie, „das Amt des Stadtbürgermeisters zur Verfügung zu stellen, um einen Neuanfang zu ermöglichen“. Außerdem fordern sie ihre „Mutterpartei dazu auf, in Zukunft keine Koalitionen mehr mit den Grünen einzugehen“. Die Bundes-FDP hatte kürzlich einen Pro-Auto-Plan für Innenstädte vorgeschlagen. Die RHEINPFALZ hatte dies in einem Kommentar als albernen Plan bezeichnet.