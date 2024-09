Beim FDP-Stadtverband steht ein Führungswechsel bevor: Erika Watson, die den Vorsitz vor acht Jahren von Josef Scheer übernommen hatte, wird bei den Neuwahlen im November nicht mehr antreten. Ein möglicher Nachfolger steht aber schon bereit.

Sie wolle künftig kürzertreten, ihr Stadtratsmandat aber behalten, kündigte Watson am Samstag beim Sommerfest der Liberalen in Valentins Wirtshaus an der Schließ an. Als designierten Ersten Vorsitzenden stellte sie Florian Winter vor. Der 33-Jährige ist Fitnesscoach und Ernährungsberater, bei der Kommunalwahl hatte er auf Platz sechs der FDP-Stadtratsliste kandidiert. Watson sagte, der Stadtverband habe in den vergangenen Jahren etliche Mitglieder verloren – darunter verstorbene wie Ingrid Kaiser und Josef Scheer –, aber vor den Wahlen auch neue und junge Mitglieder gewonnen, mit denen man „positiv und gestärkt in die Zukunft blicken“ könne.

Tritt bei den Neuwahlen im November nicht mehr an: Erika Watson, die den Stadtverband der Liberalen seit acht Jahren führt. Foto: Moschel

Beim Sommerfest hat Watson langjährige Liberale ausgezeichnet: allen voran Dieter Franck, der im Januar 1973 in die FDP eingetreten ist, für 50 Jahre Treue. Seit 42 Jahren gehört Joachim Kropp der Partei an, er wurde für 40 Jahre geehrt. Die Würdigung für 25 Jahre ging an Elmar Potdevin, der bereits seit 34 Jahren Mitglied ist, und Watsons Stellvertreter Christian Glahn (seit 27 Jahren in der Partei). Alle Jubilare erhielten zudem die Theodor-Heuss-Anstecknadel.

Florian Winter soll Watsons Nachfolger als Erster Vorsitzender des Stadtverbands werden. Foto: Moschel

Die Differenz zwischen tatsächlicher Mitgliedsdauer und den runden Zahlen auf den Urkunden ist laut Watson unter anderem Corona geschuldet: Wegen der Pandemie hatte man längere Zeit keine Ehrungen durchführen können. Entschuldigt waren Philipp Lampersberger und Karin Mettendorf, die für 50 beziehungsweise 25 Jahre hätten ausgezeichnet werden sollen. Bei Walter und Margit Dury bedankte sich Watson mit Blumensträußen für so manch guten Rat in den vergangenen Jahren.