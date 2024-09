Am 10. November wählen die in Kaiserslautern wohnenden Ausländer, Spätaussiedler und Menschen mit Migrationshintergrund den Beirat für Migration und Integration. Wer sich in dem Gremium engagieren möchte, hat dazu noch gut eine Woche Zeit. Am Montag in einer Woche ist Abgabeschluss für die Kandidatenlisten.

Am Montag, 23. September, 18 Uhr, ist Schluss. Genauer gesagt: Annahmeschluss. Bis zu diesem Zeitpunkt können noch Kandidatenlisten für die Wahl des Beirats für Migration und