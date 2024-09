Bei ihrer Kreismitgliederversammlung haben die Neustadter Grünen Erika Kuhlmann und Joachim Burschäpers an die Spitze ihres Verbands gewählt.

Wie die Grünen im Nachgang zu ihrer Versammlung berichten, erfolgte die Wahl von Kuhlmann und Burschäpers zu Sprechern des Vorstands einstimmig. Die bisherige Vorstandssprecherin Svenja Korb wurde bei der Kommunalwahl im Juni in den Stadtrat gewählt und trat deshalb nicht wieder an. Die Parteimitglieder dankten den Angaben zufolge dem bisherigen Kreisvorstand für die Arbeit der vergangenen zwei Jahre, in denen die Grünen Neustadt ein deutliches Mitgliederwachstum verzeichnet hätten.

Erika Kuhlmann wohnt in der Innenstadt und gehört dem Kreisvorstand der Grünen bereits mehrere Jahre als Beisitzerin an. Ihr Ziel ist, dass die Grünen wieder stärker Jugendliche erreichen. Man dürfe das Internet nicht den Hetzern und Populisten überlassen. Ihr gehe es darum, den Dialog und sachlichen Diskurs zu stärken, um eine lebendige Demokratie in Neustadt zu unterstützen.

Achim Burschäpers kam vor mehreren Jahren über das „Komm mit“-Programm zur Kommunalpolitik. Seit einem Jahr ist er Teil des Kreisvorstandes der Grünen und leitet die AG Wirtschaft & Tourismus. Der ehemalige Pharma-Manager setzt sich für eine zukunftsorientierte Idee von Wirtschaft und Tourismus in Neustadt ein, die vorhandene Stärken nutzt, die Transformation zur Nachhaltigkeit sicherstellt und attraktiv für Gründer, Unternehmen und vor allem deren Mitarbeiter ist.

Grun-Marquardt gegen Fundamentalopposition

Den neuen Kreisvorstand komplettieren der Mitteilung zufolge Wolfgang Dincher und Kerstin Schmider (stellvertretend) als Schatzmeister, Marco Schmider und Moritz Plathe (stellvertretend) als Schriftführer sowie als Beisitzer Friderike Graebert, Diana Levis-Hofherr, Teresa Fanz sowie Tim Felder.

Rainer Grun-Marquardt, der Sprecher der Grünen-Fraktion im Stadtrat, stellte die Mitglieder auf die Oppositionsrolle in dem Gremium ein. „Wir konnten bislang durch Dialog und Überzeugung viele unserer Themen zusammen für Neustadt umsetzen. Daher sind wir uns einig, dass wir durch eine pragmatische Oppositionsarbeit einiges erreichen werden“, so Grun-Marquardt. Er ergänzte: „Wir bringen uns aktiv ein und halten dabei unsere Sprachkanäle zu den anderen demokratischen Parteien offen. Wir glauben, damit mehr für die grüne Sache zu erreichen, als mit einer verweigernden Fundamentalopposition.“