In der Ortsgemeinde Rohrbach sind jüngst die drei Beigeordneten gewählt worden. Sie unterstützen künftig Ortsbürgermeister Thomas Kienzler, der bei der Kommunalwahl im Juni im Amt bestätigt wurde. Das Ergebnis der Wahlgänge: Erster Beigeordneter ist Christoph Kühner, der 11 Stimmen erhielt. Auf Lothar Dietherich entfielen fünf Stimmen. Zweite Beigeordnete ist Sina Littig, für die ebenfalls elf Ratsmitglieder votierten. Ingo Kallenbach erhielt fünf Stimmen. Zum dritten Beigeordneten wurde Armin Spitznagel gewählt. Auch hier stimmten elf Personen für ihn, Lothar Dietherich konnte fünf Stimmen auf sich vereinen. In den kommenden Jahren stehen der Bau eines Neubaugebiets und die Stärkung des kulturellen Angebots im Fokus, um die Lebensqualität in Rohrbach zu verbessern, teilt die Ortsspitze mit.