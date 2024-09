Die Gemeinde Kollweiler hat wieder einen Chef. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend wurde Timo Müller (FWG) bei zwei Gegenstimmen zum neuen Ortsbürgermeister gewählt.

Da bei den Kommunalwahlen am 9. Juni niemand für das Amt des Ortsbürgermeisters in Kollweiler kandidiert hatte, musste der Ortsbürgermeister vom neuen Gemeinderat gewählt werden. Die FWG, die nach den Kommunalwahlen mit sieben Sitzen im Rat vertreten ist, hatte dafür Timo Müller vorgeschlagen, der dann bei zwei Gegenstimmen gewählt wurde. Er wurde danach vom Ersten Beigeordneten Uwe Göttel (FWG) ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt. Müller sagte, dass er die gute Zusammenarbeit im Rat weiterführen will. „Es gibt große Dinge zu tun. Schauen wir mal“, sagte der neue Ortsbürgermeister.

Auch die beiden Beigeordneten-Posten gehen an die FWG. Bei zwei Gegenstimmen wurde Uwe Göttel erneut zum Ersten Beigeordneten gewählt. Bei der Wahl des weiteren Beigeordneten schlug die FWG Jörg Winter von der SPD vor, dieser lehnte jedoch eine Kandidatur ab. Daraufhin schlug die FWG Stefanie Heinz (FWG) vor, die bei drei Gegenstimmen gewählt wurde. Der Rechnungsprüfungsausschuss wurde mit zwei Mitgliedern der FWG und einem Mitglied der SPD besetzt. Im Haupt- und Bauausschuss gehen drei Sitze an die FWG und ein Sitz an die SPD.