In Knöringen gibt es einen neuen Ortsbürgermeister. Am Mittwochabend ist der 26-jährige Weinbautechniker Johannes Hörner (parteilos) vom Gemeinderat einstimmig zum neuen Ortschef gewählt worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Johannes Hörner, der im elterlichen Weingut Amselhof arbeitet, löst somit Dieter Ditsch (parteilos) ab, der in den vergangenen zehn Jahren als Ortschef die Geschicke der Gemeinde geleitet hat. Insgesamt war Dieter Ditsch 20 Jahre im Gemeinderat tätig. Der 70-Jährige war aus Altersgründen bei der Kommunalwahl im Juni nicht mehr angetreten. Er möchte künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

„Wir sind ein junges und engagiertes Team. Ich bin auf die Hilfe aller Ratsmitglieder angewiesen“, sagt der neue Bürgermeister Johannes Hörner, der bereits in der vergangenen Legislaturperiode im Gemeinderat saß. Sein Vorgänger habe sehr viel für die Ortsgemeinde gemacht, lobte er Dieter Ditsch für dessen Arbeit. Zur neuen Beigeordneten des insgesamt neun Köpfe großen Gemeinderates wurde am Mittwoch – ebenfalls einstimmig – Rebecca Heinemann (parteilos) gewählt.

Knöringen war die einzige der 14 Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Landau-Land, die bis dato noch keinen neuen Bürgermeister gewählt hatte. In Knöringen wurde im Vergleich zu den anderen Ortsgemeinden in der VG bei der Kommunalwahl kein Wahlvorschlag eingereicht. Der Nachfolger von Dieter Ditsch sollte deshalb dann im Gemeinderat gewählt werden.