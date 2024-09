Nach mehreren gescheiterten Versuchen hat nun auch Niederhorbach seinen Ortsbürgermeister für die kommenden fünf Jahre. Gewählt wurde ein Mann, der Erfahrung mit dem Amt hat.

Hubert Horbach heißt der neue Bürgermeister Niederhorbachs. Der Gemeinderat hat ihn in der Sitzung am Mittwochabend einstimmig gewählt, wie der 64-jährige Psychologe auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Er wohne seit anderthalb Jahren im Ort und müsse sich jetzt erst einmal einen Überblick verschaffen, sagt Horbach. Das werde wohl etwa bis Weihnachten dauern. Grundsätzlich sei er sehr an Kultur interessiert. „Vielleicht können wir ja ein bisschen mehr Musik in den Ort bringen.“ Das sei ihm auch in Leinsweiler gelungen, wo er zwischen 2008 und 2013 Ortsbürgermeister war.

Es war bereits der dritte Anlauf, um einen neuen Ortschef zu wählen. Der bisherige Amtsinhaber Ralf Lorenz war bei der Kommunalwahl im Juni nicht mehr angetreten. Der einzige Kandidat für seine Nachfolge wurde damals allerdings mit 86,2 Prozent der Stimmen abgelehnt. Für die nötige Neuwahl fand sich dann überhaupt kein Kandidat. Damit drohte Niederhorbach die Zwangsverwaltung. Durch die Wahl Horbachs ist dieses Szenario nun abgewendet.