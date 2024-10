reeerhm n&uem;Gul.dr omq&du;bZu neien inds B&emrur;gul aus erd dnnVrigsaebemdee an icmh tegrneh,nearet zmu erndena hat ihmc ide WGF ae,frggt ob hic rmi eien Kaiudrtdan fuu&ml;r ide kaitorFn lerstenlov dou;t&lmknu;qoln&,e tgsa r.e Ein azng lwesichrtnee nGrdu sei ah,cu qus;adbo&sd hi

Am Montag, 7. Oktober, endet um 18 Uhr die Frist, bis zu der Bewerber für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ihre Unterlagen bei der Verwaltung abgegeben haben müssen. Als Herausforderer von Amtsinhaber Michael Zwick (CDU) steht Stadtbürgermeister Holger Zwick (Einzelbewerber) fest.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter