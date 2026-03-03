Ob in Apple-Stores, auf Jachten oder als schickes Möbelstück: Eichen aus der Südwestpfalz sind beliebt. Furnierhersteller Richard Weis erklärt, woran das liegt.

Verdreckte Straßen, tiefe Spurrillen, Schäden auf Äckern und Asphalt – die Liste der Beschwerden über eine Rimschweilerer Baustelle ist lang. Was der UBZ dazu sagt.

Die Bilanz des Pirmasenser Jobcenters für 2025 kann sich sehen lassen: Mit 698 Bürgergeldempfängern, die in Arbeit vermittelt wurden, wurde ein neuer Höchststand erreicht.

Nach 48 Jahren als Floristin ist bei Marliese Vogt Schluss. Ihr Geschäft „Das Blümchen“ in Clausen wird zum 1. November geschlossen. Für immer.

Weil sich die Förderrichtlinien geändert haben, erhalten einige Ortsgemeinden in der Südwestpfalz mehr Geld für die Erweiterung ihrer Kindergärten. Ein Ort profitiert richtig davon.

RHEINPFALZ-Leser Dustin Diehl kritisiert die seiner Meinung nach gefährliche Verkehrssituation in der Thomas-Mann-Straße in Ixheim. Die Stadt reagiert.

Mit einer ungewöhnlichen Stellungnahme startete der Pirmasenser Hauptausschuss am Montag. Ein AfD-Ratsmitglied entschuldigte sich.

Am 20. März beginnt der Frühling. In Gärtnereien läuft die Saison schon. Sussi Höh von Blumen Jung in Pirmasens berichtet, wie sich Gärtner und Floristen auf den Frühling vorbereiten.

Die Fehrbacher „Eichfeldrunde“ ist die kürzeste der sieben Vororttouren und wirklich nur ein Spaziergang. Aber die ihren Reiz – und eigenen Geschichten zu bieten.

Die Leidenschaft fürs Lesen: Zu einem Abend der Begegnung hatte die Stadtbücherei Pirmasens eingeladen. Die Bücherei feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen.

Die Landwirte in der Südwestpfalz haben bei der Kreisversammlung des Bauern- und Winzerverbandes (BWV) Rheinland-Pfalz Süd klare Forderungen an die Politik gestellt.

In Hermersberg ist der Pastakurs der Landfrauen sofort voll. Kinder formen Tortellini, rühren Saucen – und lernen, warum sich Einsatz und Gemeinschaft lohnen.