RHEINPFALZ-Leser Dustin Diehl kritisiert die seiner Meinung nach gefährliche Verkehrssituation in der Thomas-Mann-Straße in Ixheim. Die Stadt reagiert.

Zu schnelle Autos und Fahrer, die die Rechts-vor-links-Regel nicht beachten: RHEINPFALZ-Leser Dustin Diehl sagt, dass die Kreuzung Thomas-Mann-Straße und Taubenstraße eine gefährliche Stelle in Ixheim ist. „Es gab schon viele Unfälle an dieser Kreuzung und es wird einfach nichts unternommen“, schreibt Diehl in einem Leserbrief an die RHEINPFALZ. Auch das Ordnungsamt habe er schon kontaktiert – ohne Antwort. Ganz in der Nähe der besagten Kreuzung, rund 100 Meter entfernt, liegt die Thomas-Mann-Grundschule. Das bereitet Diehl zusätzlich Sorge: „Jeden Tag laufen dort so viele Kinder in die Schule und es wird gefahren wie auf einer Rennstrecke.“

„Die Stadtverwaltung nimmt Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern sehr ernst und geht diesen sorgfältig nach“, schreibt Christine Brunner vom Hauptamt auf Anfrage. Im Bereich der Grundschule habe es bereits verstärkt Polizeikontrollen gegeben; auch mit Blick auf die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit. Diese Kontrollen solle es auch in Zukunft geben. Die Stadtverwaltung ergänzt jedoch: „Nach Auskunft der Polizei sind an dieser Stelle in den vergangenen Jahren keine Unfälle registriert worden.“

Bald Tempo-30-Zone in der Römerstraße

Gerade Straßen in der Nähe von Schulen würden vonseiten der Stadt regelmäßig und fortlaufend auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Brunner erklärt, dass vor Ort derzeit über eine Tempo-30-Zone nachgedacht wird. In der Thomas-Mann-Straße, Taubenstraße und Amselstraße gibt es die schon seit Jahren; allerdings nicht in der Römerstraße, die zwischen Grundschule und dem Ixheimer Sportplatz verläuft. Dort gilt ein zeitlich begrenztes Tempo-30-Limit – an Schultagen morgens und nachmittags. Das könnte sich ändern. Die Stadt bestätigt, dass derzeit über eine neue Tempo-30-Zone in der Römerstraße nachgedacht wird.

Mit der Thomas-Mann-Schule sei die Stadt in regelmäßigem Austausch. „Die Stadt ist die besondere Bedeutung sicherer Schulwege bewusst und nimmt diese sehr ernst. Hinweise aus der Schulgemeinschaft werden aufmerksam aufgenommen und in die laufenden Bewertungen einbezogen. Die Stadt arbeitet eng mit den Schulen und Kitas sowie den zuständigen Fachstellen zusammen, um die Verkehrssicherheit im Umfeld von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf zu verbessern“, heißt es aus dem Rathaus.