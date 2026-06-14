Frauen, die unter Inkontinenz und Beckenbodenproblemen leiden, ziehen sich aus Scham oft zurück, statt eine Behandlung zu suchen. Das Pirmasenser Krankenhaus will das ändern.

Ein dramatisches Szenario war an der Vinninger Schule vorbereitet worden, damit deutsche und französische Wehrleute zusammen üben konnten. Ein Blick aufs Geschehen.

Unter der Walshauser Autobahnüberführung dürfen keine Autos mehr parken. Als Begründung verweist die Autobahn GmbH auf den Brandschutz.

In Zweibrücken ist im Vorjahr erneut ein versenkbarer Poller ausgefallen. Erst jetzt, mehr als sieben Monate später, wurde der Defekt auf dem Galgenberg behoben.

Die Sozialdemokratie verliert mit Norbert Stretz eine prägende Persönlichkeit der Pirmasenser Kommunal- und der Landespolitik. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist Stretz im Alter von 79 Jahren gestorben.

Die von Stadtbürgermeister Thomas Hohn Anfang des Jahres angekündigten Sanierungen zweier Brücken in Hornbach sollen frühestens Mitte August beginnen.

Das Gelände der Palatia-Schuhfabrik mitten in Gersbach wird zum Wohnquartier. Die Jakob-Hildenbrand-Stiftung will den Fabrikbau in Eigenregie zu 13 Wohnungen umbauen.

Auf einem Stück der A8 zwischen Zweibrücken und Einöd gilt Tempo 80, gelbe Linien markieren die veränderten Fahrspuren. Warum das noch jahrelang so bleiben wird.

Hartmut Ernst aus Bechhofen hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt, als er vor acht Jahren einen waschechten Ami-V8-Schlitten gekauft hat. Warum die Liebe jetzt enden soll.

Gudrun Breiner schließt ihren Laden Purzelbaum für Kindermode in Dahn zum Monatsende. Warum der Stadt ein echter Anziehungspunkt fehlen wird.

Harald Beetz hat 30 Jahre lang im Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken als Maler gearbeitet. Dort hat er sogar erlebt, wie eine „Leiche“ im Aufzug nach seiner Hand griff.

Als zwei Pirmasenser Männer am Donnerstag, 11. Juni, in der Fußgängerzone in Streit gerieten, kam es zu Todesdrohungen. Messer und Schraubenzieher wurden gezogen.