Unter der Walshauser Autobahnüberführung dürfen keine Autos mehr parken. Als Begründung verweist die Autobahn GmbH auf den Brandschutz.

Bis vor einigen Wochen war es gelebte Praxis: An der Walshauser Autobahn-Anschlussstelle parkten Autos unter der Überführung – das Gelände war sozusagen ein nicht ausgewiesener Mitfahrerparkplatz. Laut Autobahn GmbH ist dort das Abstellen von Fahrzeugen jedoch verboten. Sie sperrte die Flächen ab, kurz bevor die Sanierung an der Strecke begann. Dies sei nun mal kein offizieller Mitfahrerparkplatz, schreibt die Autobahn GmbH. „Es handelt sich um eine Fläche im Eigentum des Bundes, die insbesondere der Erhaltung des Bauwerkes und der Bauwerksprüfung dient“, schreibt Nicole Hasselmeier, Pressesprecherin der Autobahn GmbH.

Zudem bestehe die Gefahr, dass geparkte Autos in Brand gerieten und damit Schäden an der Autobahnbrücke anrichten könnten. „Unter Brücken in der Baulast der Bundesautobahn dürfen entsprechend keine leicht entflammbaren Stoffe gelagert oder Fahrzeuge, wie beispielsweise Wohnwagen, Wohnmobile oder Lkw, abgestellt werden“, so Hasselmeier.

Parkplatz in Ixheim aus Brandschutzgründen gesperrt

Mitfahrerparkplätze betreibe die Autobahn GmbH ohnehin nicht. Hasselmeier: „Die Autobahn GmbH ist für Rastanlagen im Autobahnnetz zuständig, jedoch nicht für Mitfahrerparkplätze.“ Ferner dürften entlang der Landstraße ebenfalls keine Autos parken. Hasselmeier verweist auf die Straßenverkehrsordnung: Nach Paragraf zwölf ist das Parken außerhalb geschlossener Ortschaften an Vorfahrtsstraßen verboten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Autobahn GmbH einen Parkplatz unter einer Autobahnbrücke wegen Brandschutzbedenken schließt. Seit November ist auch der Parkplatz unter der Ixheimer Autobahnbrücke gesperrt. Die Flächen am Ortsausgang von Ixheim dienten jahrzehntelang als Parkplatz. Ein Teil war sogar als Mitfahrerparkplatz ausgewiesen und hatte beim Bau des Ixheimer Kreisels eine eigene Abzweigung bekommen.

Landstraße zwischen A8 und Stambacher Berg wird saniert

An der Anschlussstelle Walshausen wird die Landstraße zwischen Autobahn und Stambacher Berg saniert. Seit 8. Juni ist die Straße gesperrt. Autofahrer aus dem Schwarzbachtal, die nach Zweibrücken wollen, müssen entweder durch Contwig und über die Truppach fahren oder über die Landstraße zur Dorndorf-Kreuzung und von dort in die Stadt gelangen. Das Gewerbegebiet am Steitzhof mit Verope und Amazon ist während der Bauarbeiten nur über die K13 vom Outlet kommend erreichbar. Bis voraussichtlich Dienstag, 30. Juni, ist die Landstraße gesperrt. Für die neue Straßendecke sind rund 210.000 Euro veranschlagt. Die Kosten übernimmt das Land.