Am kommenden Mittwoch findet um 18 Uhr der 15. Zweibrücker Firmenlauf statt. Nachmeldungen sind noch am Lauftag ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz möglich. Für die Laufveranstaltung sind die Rosengartenstraße zwischen Gutenbergstraße und Saarlandstraße und die Gutenbergstraße bis zur Gestütsallee von 17.30 bis 20 Uhr gesperrt. Darüber informiert Jörg Eschmann, Vorstandsmitglied der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken. Busse werden in dieser Zeit den Busbahnhof in der Stadtmitte nicht anfahren und zum Hauptbahnhof umgeleitet. Autofahrer sollen darauf achten, dass die Strecke und die angrenzenden Parkplätze – unter anderem die an der Heilig-Kreuz-Kirche, am Oberlandesgericht, am Helmholtz-Gymnasium und in der Gutenbergstraße – während der Sperrung nicht angefahren werden können und auch die Abfahrt von dort nicht möglich ist. Zudem sei mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.