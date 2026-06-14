Als zwei Pirmasenser Männer am Donnerstag, 11. Juni, in der Fußgängerzone in Streit gerieten, kam es zu Todesdrohungen. Ein 51-Jähriger holte während des Streits gegen 18 Uhr ein Küchenmesser und bedrohte seinen 46-jährigen Gegner. Der Jüngere zog daraufhin einen Schraubenzieher und drohte wiederum dem anderen. Die Partnerin des 51-Jährigen nahm ihm das Messer ab, worauf er flüchtete. Die Polizeistreife holte ihn ein und fand bei der Durchsuchung „eine nicht unbedeutende Menge an Betäubungsmitteln“, so die Polizei. Der Mann blieb über Nacht in polizeilichem Gewahrsam.