Die von Stadtbürgermeister Thomas Hohn Anfang des Jahres angekündigten Sanierungen zweier Brücken in Hornbach sollen frühestens Mitte August beginnen.

Das teilt die Pressestelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) mit. Die Bauarbeiten seien sehr umfangreich. Man rechne daher mit einer Bauzeit von etwa 15 Monaten. Betroffen von den geplanten Baumaßnahmen sind die beiden Brücken über den Mühlgraben und den Hornbach auf der Bundesstraße 424. Sie sollen abgerissen und ersetzt werden. Darüber hinaus wird die Fahrbahn im Abschnitt zwischen den beiden Brücken erneuert.

Behelfsbrücken für Fußgänger

Um die Erreichbarkeit der anliegenden Grundstücke sowie die Zufahrt für den Anlieger- und Lieferverkehr während der Bauzeit sicherzustellen, werden die beiden Brücken nacheinander abgerissen und neu errichtet, wie der LBM weiter mitteilt. Für Fußgänger sollen provisorische Behelfsbrücken eingerichtet werden. Dadurch bleiben laut LBM die örtliche Arztpraxis sowie der DM-Markt während der gesamten Bauzeit von beiden Seiten aus fußläufig erreichbar. Die Installation der Behelfsbrücken erfolgt jeweils vor Beginn der Arbeiten an den bestehenden Brücken.

Eine belastbare Aussage zu den Baukosten kann laut LBM derzeit noch nicht getroffen werden. Die Ausschreibungsunterlagen für die Baumaßnahme würden derzeit erstellt. Die endgültige Auftragssumme stehe erst nach Durchführung des Vergabeverfahrens und der anschließenden Auftragsvergabe fest.