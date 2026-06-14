In Zweibrücken ist im Vorjahr erneut ein versenkbarer Poller ausgefallen. Erst jetzt, mehr als sieben Monate später, wurde der Defekt auf dem Galgenberg behoben.

Am 26. November quittierte der Poller zwischen Weißdornweg und Mühlbergstraße, den beiden oberen Wohnstraßen auf dem Galgenberg, seinen Dienst. Inzwischen ist er repariert – gut sieben Monate, nachdem der Schaden festgestellt worden war. „Die Defekte waren auf ein fehlerhaftes Teil zurückzuführen“, erklärt Rathaussprecher Jens John auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die kaputte Spule „wurde kostenneutral von dem Hersteller getauscht“.

Am selben Tag, an dem der Defekt des Pollers gemeldet worden war, wurde dieser versenkt und ausgeschaltet. Damit keine Autos vom Weißdornweg in die Mühlbergstraße fahren konnten, wurde ein Durchfahrt-verboten-Schild aufgestellt. Beide Straßen sind Sackgassen, an ihren Enden gibt es je einen großen Wendehammer. Zwischen diesen gibt es den Verbindungsweg, auf dem früher starre Poller aufgestellt waren. Dann aber wurde vor ein paar Jahren eine neue Buslinie über den Galgenberg eingerichtet. Der Bus fährt vom Weißdornweg durch die kleine Verbindung in die Mühlbergstraße – für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist das nicht erlaubt. Bevor es den versenkbaren Poller gab, hielten sich jedoch viele Autofahrer nicht an das Durchfahrtsverbot.

Andere Poller waren auch schon kaputt

Es ist nicht das erste Mal, dass in Zweibrücken versenkbare Poller den Dienst quittieren. So hat beispielsweise in der Innenstadt der Poller zwischen Rosengartenstraße und Hallplatz in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder Schwierigkeiten bereitet. Dort war jedoch laut John im Gegensatz zum Exemplar auf dem Galgenberg nicht die Spule, sondern ein anderes defektes Teil der Grund. Auch der Poller in der Poststraße hat schon Probleme gemacht: Er blieb Ende 2025 in der oberen Position stehen. Das hatte zur Folge, dass dort keine Fahrzeuge passieren konnten – auch nicht Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr.