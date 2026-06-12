Ein 19-jähriger Pirmasenser befürchtet, seine Familie könnte umgebracht werden. Das hat ihm seine Psyche vorgegaukelt. Die Wahnvorstellungen machen ihn fast selbst zum Mörder.

Zum siebten Mal in Folge beteiligen sich die Zweibrücker Wolfgang und Petra Schreiner am Tag der offenen Gartentür – und tun dabei etwas für den guten Zweck.

Die Messe 2brücken hat am Freitag begonnen. Bis Sonntagabend präsentieren sich Firmen aus Zweibrücken und Umgebung auf dem Festplatz an der Rennwiese.

Die bisherige „Kartoffelbude“ in Herschberg ist zu einem kleinen Hofladen geworden. Landwirt Klaus Bößhar hat anstelle der Holzhütte einen Verkaufspavillon aufgestellt.

Vor drei Wochen soll ein Mann seine Frau in Pirmasens erstochen haben. Die Tat ist beim Bäcker und Friseur Stadtgespräch. Die Ermittler nennen neue Details.

Die Zweibrücker SPD ist bei einer Konferenz in Rimschweiler hart mit ihrer Bundespartei ins Gericht gegangen. Der Stadtvorsitzende warnt vor drohender Bedeutungslosigkeit.

Bis jetzt hat die Firma UGG in ganz Zweibrücken noch keinen einzigen Glasfaseranschluss ans Netz gebracht. Derweil scheint das Interesse der Bürger am Ausbau abzunehmen.

Von Infekten bleibt kein Kind verschont. Beim RHEINPFALZ-Arzttelefon am Mittwoch, 17. Juni, beantwortet ein Experte Fragen zum Thema Infektanfälligkeit bei Kindern.

3700 Quadratmeter im Spießwiesenpark stehen zur Disposition, am 21. Juni gibt es dazu einen Bürgerentscheid in Bruchweiler-Bärenbach. In ersten Entwürfen geht es um bis zu 21 barrierefreie Einheiten, dazu Gewerbe, Gemeinschaftsräume und ein Café.

Eine Schülergruppe aus Dahn besucht die Lokalredaktion und erkundet, wie Nachrichten entstehen. Die jungen Menschen haben viele Fragen mitgebracht.

Es brauchte einen Journalisten, einen Bundestagsabgeordneten und viele Ehrenamtliche: Von den ersten Ideen bis zur Gründung war es ein steiniger Weg.

In Weselberg findet zum ersten Mal eine Kulturwoche statt. Was das Pfarrheim damit zu tun hat, darüber hat Ortsbürgermeister Michael Schmitt mit Andrea Daum gesprochen.

Die geplante Verfassungsreform der Evangelischen Kirche ist ein Streitpunkt. Mögliche Folgen hat die Initiative „Pro Presbyterium“ in der Pirmasenser Markuskirche diskutiert.