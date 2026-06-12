Die Messe 2brücken hat am Freitag begonnen. Bis Sonntagabend präsentieren sich Firmen aus Zweibrücken und Umgebung auf dem Festplatz an der Rennwiese.

80 Aussteller aus Zweibrücken und der Region sind bei der Messe 2brücken dabei, um ihre Angebote aus Handel, Dienstleistung und Industrie zu präsentieren. Die Themen spannen sich vom Ausbau und Heizenergie fürs Eigenheim über Fahrräder, Heimtechnik bis hin zu einer Fahrzeugmeile der Blaulichtfamilie. Die Messe 2brücken ist auch am Samstag und Sonntag noch jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mit einem Berufs- und Ausbildungstag für Schulklassen nahm die Veranstaltung am Freitag ihren Anfang. Für Samstag, 13 Uhr, steht ein Spaßwettbewerb für starke Zeitgenossen an. Vierermannschaften ziehen ein tonnenschweres Fahrzeug um die Wette. Worum genau es sich dabei handelt, ist vorab geheim.