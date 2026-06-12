In Weselberg findet zum ersten Mal eine Kulturwoche statt. Was das Pfarrheim damit zu tun hat, darüber hat Ortsbürgermeister Michael Schmitt mit Andrea Daum gesprochen.

Herr Schmitt, in Weselberg findet die erste Kulturwoche statt. Soll daraus eine wiederkehrende Veranstaltung werden?

Ja, auf jeden Fall. Bereits als ich mich zum ersten Mal um das Bürgermeisteramt beworben habe, hatte ich die Idee einer Kulturwoche auf dem Zettel. Ich war selbst als Besucher mehrfach bei der Kulturwoche in Thaleischweiler-Fröschen und immer begeistert. Auch wir starten klein und wollen Stück für Stück wachsen, immer auch ein bisschen was dazulernen. Es gibt in Weselberg so viele Vereine und Menschen, die sich kulturell engagieren. Ihnen soll, wenn sie möchten, in den nächsten Jahren eine sommerliche Bühne geboten werden. Der Kulturausschuss der Gemeinde, der diese Kulturwoche organisiert, kann sich ein ganz breit gefächertes Programm vorstellen.

Hat die Übernahme des katholischen Pfarrheimes durch die Gemeinde eine Rolle gespielt?

Für uns im Kulturausschuss war immer klar, dass wir die Kulturwoche in zentraler Lage veranstalten wollen und dabei einen besonderen Platz haben wollen. Nachdem wir das Pfarrheim im Rahmen einer Erbpacht übernommen haben, es zum Bürgerzentrum Weselberg wurde, steht uns nun genau der passende Ort für diese Events zur Verfügung.

Worauf dürfen sich die Besucher bei der Premiere freuen?

Wir haben zwei Konzertabende. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Am Dienstag spielt die Band Boys named Sue. Die Band besteht aus fünf Musikern und hat den besonderen Charme, dass Leadsänger Ralf Storck aus Weselberg stammt. Für ihn wird es also ein kleines Heimkommen. Am Donnerstag stehen gleichfalls ab 19 Uhr Double Shot auf der Bühne. Am ersten Abend übernimmt der Kulturausschuss, von dem auch die Vorschläge der Bands stammen, die Bewirtung. Ursprünglich waren wir davon ausgegangen, dass das an beiden Tagen so sein wird. Aber unsere Idee, dass Weselberger Vereine das in Zukunft übernehmen können, hat bereits in diesem Jahr funktioniert. Die Weselberger Gymnastikfrauen kümmern sich bereits am Donnerstag um die Bewirtung. Dass das im ersten Jahr schon klappt, freut uns sehr und ist schon ein kleines Zeichen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist, sich die Menschen auf die beiden Abende freuen dürfen.

Zur Person