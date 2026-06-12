Zum siebten Mal in Folge beteiligen sich die Zweibrücker Wolfgang und Petra Schreiner am Tag der offenen Gartentür – und tun dabei etwas für den guten Zweck.

Dabei ist Gartentür eigentlich nicht das richtige Wort: Die Besucher müssen eine schmiedeeiserne Eingangstür in Jugendstiloptik durchschreiten, ehe sie hinter dem Haus am Wattweiler Berg die Blütenpracht im Garten und die dortigen Keramikfiguren von Petra Schreiner bestaunen können.

Die Teilnahme am Tag der offenen Gartentür des Verbandes der Gartenbauvereine im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist für das Ehepaar Tradition. Ebenso ihr kleines Buffet mit Häppchen und Getränken, für die um Spenden gebeten wird – gern auch größere. Den Erlös aus Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken geben die Schreiners seit Jahren an die Kinderkrebshilfe weiter. Auch der Verkauf einiger selbstgebrannter Keramiken gehört zum festen Programm.

Im langgezogenen Grundstück, dessen Pracht hinter dem Haus von außen kaum zu erahnen ist, stehen bunte Männchen, glasierte Kugeln und Zylinder zwischen Beeten und Rasen. Kaum ist man ums Haus herum, öffnet sich der Blick auf eine farbenfrohe Wohlfühloase. 140 Rosenpflanzen pflegt Wolfgang Schreiner gemeinsam mit seiner Frau – von Hochstammrosen bis zu Staudenrosen, die derzeit in voller Blüte stehen. „Zum Glück hat das Wetter gewechselt. Ich hatte befürchtet, dass die Rosen bis Sonntag verblüht sind“, sagt der frühere Gefängnisseelsorger und freut sich über die kühlen Temperaturen.

Der Garten lebt von seiner Vielfalt

Neben der Pflanzenpracht laden ein Frühstückspavillon, stilvolle Metallbögen und Rankgitter, die Keramiken von Petra Schreiner sowie zahlreiche Details zum Entdecken ein. Langweilig wird es den Gästen bei Familie Schreiner am Sonntag sicherlich nicht. Krönendes Prunkstück im Zentrum ist ein mächtiger Ilex-Baum. „Der muss aus der Zeit stammen, in der das Haus gebaut wurde – also 1898“, vermutet der stolze Hobbygärtner. Auch die weißblühenden Buschrosen der Sorte „Félicité et Perpétue“, eine sogenannte Rambler-Rose, sticht heraus. Sie ist eine der berühmtesten historischen Kletterrosen – gezüchtet 1828. Sie bildet zahlreiche kleine, cremeweiße bis leicht rosa schimmernde Blütenbüschel. Sie ist starkwüchsig, frosthart, wird fünf bis sieben Meter hoch und blüht einmal im Sommer.

Dass Petra und Wolfgang Schreiner wegen des Gartens nie verreisen, ist ein Gerücht. „Wir fahren gerne mal am Wochenende weg, gerade erst haben wir mit dem Fahrrad den Bodensee umrundet, allerdings ohne Motor“, erzählt der ehemalige Gefängnis-Seelsorger. Nur in der Blütezeit bleiben die Schreiners lieber zu Hause und genießen ihren Garten. Und in den Zweibrücker Rosengarten geht das Paar höchstens, um sich Anregungen zu holen.

Info

Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 15. Juni. Besuchsmöglichkeit von 10 bis 18 Uhr bei Petra und Wolfgang Schreiner, Wattweilerstraße 9, Bubenhausen, Telefon 06332 12149. Internet: www.gartenbauvereine.de, dort die Reiter „Saarland/Rheinland-Pfalz“ und „Aktionen“ auswählen. Dort gibt es Infos zur Veranstaltung.

